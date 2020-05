Laurita Fernández reveló que no hay chances de volver con Nicolas Cabré: "Él ya perdió el interés"

A finales de abril, Laurita Fernández se animó a contar públicamente que con Nicolás Cabré habían tomado la decisión de separarse. Aunque en aquel entonces la bailarina dijo que no sabía cuál podía ser el destino final de la relación, lo cierto es que ahora reveló que no existe ninguna chance de volver con el actor, porque él ya perdió el interés.

Ante esta situación, la rubia dijo también que se sintió muy triste, y que durante los primeros momentos del distanciamiento, llegó a pasar días sin comer. "Pasé por un proceso de angustia", comentó.

"La relación tuvo sus cosas hermosas y sobre el final de la temporada de Mar del Plata teníamos ya más diferencias que cosas que estábamos de acuerdo, pero cada uno sabe lo que quiere y lo que le hace sentir bien y es mejor tomar una distancia. Tener un tiempo para extrañarse y ver que pasa. Cuando uno se siente bien, no se siente cómodo, es mejor distanciarse y esperar", explicó la artista a finales de abril en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Allí, confirmó la ruptura, y aseguró que los problemas de pareja comenzaron durante el verano, pero que se intensificaron con la cuarentena. Por eso, aunque pasó la primera etapa del aislamiento con su novio, luego regresó a su hogar con la decisión de la separación ya tomada.

Desde entonces, no volvió a hablar de Cabré públicamente, hasta hace algunas horas, cuando brindó una nota para Telefe Noticias. En diálogo con la periodista Agustina Casanova, Laurita comentó que luego de la separación tuvo una angustia muy grande, la cual incluso la llevó a pasar días sin comer.

"No fue angustia oral, me pegó como la angustia que se me cerró el estómago. Pasé por un proceso y sigo pasando por esta situación, que al principio era el masoquismo a full de ponerme a ver fotos y videos y cosas. Pero también me permití y entendí que necesitaba pasar por eso, hasta que yo misma, dije que ‘ya está, hasta acá”, contó.

Sobre esto, dijo que al haber pasado días sin comer, adelgazó bastante, pero que ahora ya se volvió a equilibrar, y por eso retomó con su entrenamiento. "Por ahí me pasaba un día entero y no me daba cuenta que no había comido. Sé que no está bien, pero me pegó por no tener hambre, ni ganas de comer. Ahora ya me ordené, pasé la etapa de desorden”, sostuvo.

Durante el vivo de Instagram, la rubia fue consultada además acerca de la posibilidad de darse una segunda oportunidad con el actor, aunque muy convencida, dijo que no lo ve posible porque Cabré perdió el interés.

“Cuando del otro lado ya no existe ese interés o esas ganas no hay como mucho más que hacer. Es así. Y es respetable, ¿qué se yo? Por más doloroso que sea es de a dos. Si no están las dos partes como para por lo mismo, no tiene sentido”, se lamentó.

Además, dijo que este es un momento muy complicado para tomar decisiones, pero que aún así, si su ex tuviera ganas de volver, seguramente se lo diría.

"Yo hoy creo que no hay vuelta atrás por esto, porque no creo que sea mutuo. No es mutuo ni las ganas ni el interés. Entonces, no da remar, esperar o pelear algo solo. Lo mejor es seguir con tu vida y ya”, cerró la bailarina.