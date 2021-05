Laurita Fernández tras la separación con Nicolás Cabré: "La extraño más a Rufina que a él”

Hace dos meses, Laurita Fernández y Nicolás Cabré se separaron. Y parece que, esta vez, de manera definitiva. Según ella no habrá una tercera oportunidad para el amor con el galán. Pero, en una entrevista, la actriz habló del dolor que sufrió por cortar el vínculo con Rufina, la hija de Cabré y Eugenia Suárez.

Laurita Fernández tras la separación con Cabré: "La extraño más a Rufina que a él".

“La extraño un montón a Rufi. Pero cuando uno corta un lazo, conviene hacerlo con toda la familia porque si no se hace como más difícil. Obvio, la extraño más a ella que a él. Imaginate que compartí tres años de su vida”, explicó Laurita, sobre las sensaciones que la invadieron tras la separación. Pero hubo más.

Tras la reconciliación que duró casi ocho meses, la bailarina y el actor se separaron y fue ella quien dio a conocer el punto final del noviazgo: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos. Estoy enamorada de la vida, de estar sana, de rodearme de gente buena, de mi profesión, de las oportunidades que llegan, del perro que aún no tengo pero voy a tener".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate



Según los allegados a la pareja, fue ella quien se cansó de los celos y reclamos de Cabré. De hecho, algunos periodistas habían afirmado: "Laurita se veía algo agobiada por los celos y los reclamos de Cabré, a quien sindican como un buen muchacho, noble, de corazón generoso, más amable de lo que supone su hosca imagen pública pero muy decidido y muy firme en sus posturas".

Por su parte, Ángel de Brito, quien formó un estrecho vínculo con la bailarina durante la conducción del Cantando 2020, le consultó sobre la separación. "Yo pensé que era para promocionar pero me dijo que no. Le pregunté qué pasó y me dijo que justo dos días antes de separarse, yo le había preguntado sobre el tema. Veníamos con muchas diferencias pero terminamos bien. Sentimos que lo mejor era tomar caminos diferentes", contó.

Y agregó: "Ella me dijo que no quería hacer una tapa de revista diciendo 'Me separé' y por eso, se lo adelantó antes a los fans por las redes. Yo le dije que esas tapas iban a estar pero lo que me dijo fue que no quería que la promoción del programa se mezclara con su vida privada. Me dijo que si hubiésemos estado en el Cantando, me hubiera dado cuenta porque ella estuvo muy triste. Pero bueno, ella dice que tuvieron energías diferentes".

Como sea, Laurita volvió a hablar. Y esta vez sobre la hija de su ex novio. Algo que no le debe gustar ya que él detesta exponer su vida privada. Laurita dijo sobre el final de su relación con Rufina: “Yo no quisiera que él tuviera contacto con mi familia o mis amigos. No es que él me dijo que no lo haga o yo a él, pero es como que algo que se sabe que es mejor así”.

Y agregó que lo mejor es cortar el vínculo para que no haya más sufrimiento, ni problemas de ningún tipo: “Si no, siento que le haces un matete en la cabeza a los chicos, aunque hoy son todos más cancheros y entienden las cosas mucho mejor”.

La primera separación había ocurrido en abril de 2020, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Ella aseguró que los problemas de pareja habían comenzado durante el verano, pero que se intensificaron durante el aislamiento. Por eso, aunque pasó la primera etapa de la cuarentena en el hogar de Cabré, Laurita regresó a su departamento.

"Es un tema que se charló porque no estábamos muy de acuerdo con los tiempos... Pero después lo resolvimos, por eso seguimos adelante con la relación cuando recién nos conocíamos", contó la bailarina, en aquel momento.

Cuando se reencontraron, en septiembre de 2020, Laurita dio un anota y relató sobre sus deseos de ser mamá y el rol de Cabré como padre: "Es súper presente, eso me gustaba. Por eso es que también en su momento me animé a plantearlo, me nació el deseo de proyectar con él, un lugar, una familia, de decir: 'sí, es él'. Y después no se concretó pero por supuesto que sus acciones, su personalidad, su manera de ser padre hace que a mí, en ese sentido, en ese punto, me inspiraron amor, confianza, admiración, porque sí es un papá muy amoroso".