Laurita fue vista paseando otra vez con Cabré y habló de la reconciliación: "Estamos intentándolo"

A finales de abril, Laurita Fernández se animó a contar públicamente que con Nicolás Cabré habían tomado la decisión de separarse.

Aunque por aquel entonces la bailarina dijo que no sabía cuál podía ser el destino final de la relación, lo cierto es que ambos limaron asperezas y comenzaron a salir nuevamente.

Durante el segundo fin de semana de agosto, la conductora del Cantando 2020 y Cabré fueron vistos mientras caminaban por las calles del country en el que vive el actor. Luego, lejos de la mirada de los vecinos, la pareja fue grabada caminando abrazados por el barrio de Núñez, donde vive ella.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Pero la reconciliación fue confirmada este ultimo fin de semana, cuando Laurita y Cabré fueron grabados caminando de la mano, cruzando la calle, con sus respectivo barbijos y sin ningún tipo de interés en esconderse.

"Se está intentando", contó Laurita, consultada sobre una eventual reconciliación con el actor.

Si bien explicó que no quiere hablar de Cabré, Laurita rompió el silencio en Los Ángeles a la mañana y explicó por qué por ahora prefiera no ponerle un título a la relación. “No me quiero sentir presionada. Si salgo a caminar, es porque no tengo ningún problema", detalló.

Y siguió:. No pasa nada, no estoy encapuchada pero tampoco quiero presionarme o sentir que tengo que contar algo o titular algo. Es un proceso, un camino, no es de un día para el otro. Se está intentando. Estamos en ese camino. Ojalá salga todo bien pero es de a poco”.

Finalmente, la bailarina, actriz y conductora aclaró: “No me quiero apurar a decir algo. Hoy lo vivo así, con la madurez que amerita vivirlo y concluyó: "Es un proceso, estamos en camino, ojalá llegue a buen puerto. Si tuviese algo que ocultar, iría a caminar sola, disfruto mucho de su compañía y él de la mía y por eso lo hacemos”.

Al confirmar la ruptura a comienzos de la cuarentena, la rubia aseguró que los problemas de pareja comenzaron durante el verano, pero que se intensificaron durante el aislamiento.

Por eso, aunque pasó la primera etapa en el departamento de Cabré, luego regresó a su hogar con la decisión de la separación ya tomada.