¿Laurita le fue infiel a Cabré? La frase que la expone y el contundente guiño de su nuevo novio

En medio de su renuncia al programa Bienvenidos a Bordo, que produce su actual pareja, Laurita Fernández habló sobre como fue el vínculo antes de ser pareja y en que cosas cambio su relación de hoy en día. Todo muy lindo con las amistades melosas, pero...¿y Cabré?

La conductora realizó una nota para Socios del Espectáculo, en donde comentó que la relación entre ellos solo cambió porque ahora "chapan". Lo curioso, es que Laurita viene trabajando con ésta productora y con él desde hace mucho tiempo, incluso cuando su noviazgo con Nicolás estaba en pie. Es por eso, que a raíz de sus dichos, surge la duda sobre como es que ahora mantienen el mismo vínculo.

"Es el mismo vínculo que teníamos que nos hablamos todo el día por el programa. Antes era así, solo que chapamos. Eso es básicamente lo que cambia", comentó la bailarina. Además, aclaró cómo se llevan tanto en lo laboral como en la intimidad, y afirmó que está muy contenta ya que las cosas del trabajo no afectan dentro de la relación."Obvio que hay un vínculo personal, pero el laboral no cambió en absoluto. Todo lo contrario. Yo estoy súper bien, estoy contenta y la verdad que es una hermosa persona que me tocó conocer. Fue todo lindo lo que me pasó este año. Son una suma de sorpresas muy lindas".

Este año fue bastante conflictivo, entre las idas y vueltas con Cabré. El que no ayudó mucho en la aclaración sobre el comienzo de este noviazgo, fue Guido Kaczka, amigo y compañero de Brusca desde hace al menos diez años. No sólo fue el primero en reconocer al aire que estaban juntos, sino que remarcó: “Todos los productores de Kuarzo se empiezan a poner para la primavera muy efervescentes”.

“Los veía que estaban.... Un poquito, pero me enteré por los portales. Él me vino a decir cuando ya estaba todo… te lo juro. Vino y me dijo y le dije ´sí, lo vi esta mañana’... Yo ni le pregunté, no me meto”, afirmó Guido. Entre sus revelaciones y las de Laurita no queda más que decir: ¡Teléfono para Cabré!. En esa misma nota, Brusca le mandó un mensaje al conductor para contarle como había surgido esta relación, y nuevamente dejó entre abierta la puerta de la infidelidad.

Reveló que se conocieron en enero, cuando ella comenzó el ciclo de Bienvenidos a Bordo, en el cual reemplazaba a Guido. Según él, ambos estaban solteros y que el amor comenzó en la fecha exacta de un día 25, pero prefirió no decir el mes. Con una sonrisa en la cara, y mas enamorada que nunca, Laurita se refirió a la posibilidad de tener una mini luna de miel. "En algún momento me gustaría hacer un viajecito. Tenemos que coordinarlo con el programa cuando se pueda congeniar todo. A mí la verdad es que me gustaría", concluyó la modelo.