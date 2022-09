Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo y el "operativo machirulo" para blindar al delantero

Cada vez faltan menos días para que la Selección Nacional de fútbol de la Argentina juegue el Mundial de Qatar. Exactamente será el 22 de noviembre cuando dispute su primer partido frente a Arabia Saudita.

El equipo llega en su mejor momento, luego de ganar la Copa América en Brasil y de cerrar una Eliminatoria donde terminó en el segundo lugar. Hay que decirlo: el último recuerdo de un plantel tan competitivo en las vísperas de un campeonato del mundo, es el de 2002 que dirigía Marcelo Bielsa.

El plantel, que con la sociedad de Lionel Messi y Rodrigo de Paul encontró un equilibrio y una estabilidad que la ponen como candidata al título, está en un muy buen momento, por lo que las malas noticias prenden luces de alerta en el cuerpo técnico.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Así fue como el entrenador Lionel Scaloni le llamó la atención a De Paul, por las apariciones públicas que venía teniendo luego de su separación de Camila Homs y su actual noviazgo con la cantante Tini Stoessel.

Ahora es sobre el delantero Lautaro Martínez sobre quien se posaron todas las miradas. ¿Qué fue lo que sucedió? Durante el día de ayer surgió el rumor de que su pareja Agustina Gandolfo le habría descubierto una infidelidad.

La conclusión se sacó luego de que ella publicara una imagen con la frase "el amor que das es eterno", y compartiera una publicación de la cuenta diwalicosmica.

"Espero que nunca te arrepientas del amor que diste. Aún cuando las cosas no salieron como esperabas, aún cuando la historia no tuvo el final que deseabas, ni el transcurso que querías. Espero que no dudes ni un segundo de la magia que hay en aquello que siempre intentas dar. Eso eterno, te pertenece", escribió la rubia.

"Es gracias a tu sensibilidad que experimentas la vida como lo haces. Nadie en este mundo tiene tu perspectiva, ni vivió tus experiencias. Cada corazón es único, y es dueño de lo que da. Somos el amor que damos", concluyó la publicación.

A partir de la publicación, el exRacing tuvo cerrado su Instagram durante algunas horas; lo que alimentó los rumores de infidelidad y separación. Sin embargo y atento a la repercusión mediática, al poco tiempo volvió a activar su perfil y lo celebró con una historia con la frase "Instagram recuperado". También a las horas, su novia subió una foto de ella acompañada por la frase: "Yo tomando unos mates mientras veo el poder de imaginación que manejan, los amo".

¿Tercero en discordia?

Las horas en las que no se llegaba entender qué había sucedido entre la pareja protagonista de este conflicto, fueron suficientes para que la máquina de los rumores se encienda y produzca algunos títulos.

Así fue que se corrió la versión de que el compañero de Lautaro tanto en el Inter de Milán como en la Selección, Joaquín Correa, era el tercero en discordia en la pelea, y que había tenido un affaire con Gandolfo.

Algo de verdad existe en lo relatado, ya que allegados a ambos reconocieron que existió una relacíón "muy informal" entre ellos, años atrás de que la mujer comenzara a salir con Martínez.