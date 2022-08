Lavado, abusos y ahora trata de personas: los escándalos judiciales de Wanda

La fama de Wanda Nara empezó, podría decirse, casi de un día para el otro. Sin embargo, hay que reconocer que con el paso del tiempo la mediática supo mantenerla y, no tan solo eso, sino que además la hizo acrecentar y hoy en día es una figura reconocida a nivel mundial.

Algunos podrán decir que con dinero es fácil volverse exitoso, aunque la realidad es que a lo largo de estos años la vida de Nara no fue siempre color de rosas: atravesó varias dificultades grandes, pasó momentos tristes y además en más de una ocasión debió enfrentarse a serias demandas judiciales por diversos motivos.

De hecho, la última y más reciente denuncia fue realizada por Carmen, una ex empleada de la rubia y niñera de sus cinco hijos, quien la acusó ante la Justicia de "trata de persona y reducción a la servidumbre", luego de que se filtraran audios tanto de la señora como de la propia Wanda, en supuestas conversaciones que ambas habrían mantenido durante el tiempo que fueron empleada y empleadora.

La fuerte denuncia de Carmen

La denuncia pública de Carmen contra Wanda ya fue formalizada en la Justicia por su abogado, Alejandro Cipolla, quien acusó a la mediática, a su mamá Nora Colosimo y a Mauro Icardi por los delitos de "trata de persona y reducción a la servidumbre". "Vamos a hacer una denuncia penal contra Wanda, Mauro y la madre de Wanda también por reducción a la servidumbre, que en criollo sería esclavitud. Es llevar a la persona a pensar que es absolutamente nada: a hacerla dormir en un colchón al lado de un lavarropa sin almohada ya que utilizaba una toalla o darle de comer comida vencida de varios días. Tenemos pruebas, videos y fotos", había adelantado el letrado días atrás.

Como si esto fuera poco, las trabajadoras uruguayas del gremio de empleadas domésticas salieron en defensa de Carmen y a través de una carta abierta le pidieron al presidente Luis Lacalle Pou que declare a la modelo “persona no grata” en su país.

Denuncia por lavado de dinero

Sin embargo, este no fue el único problema judicial de Nara a lo largo de su vida. La mediática y el delantero del Paris Saint Germain fueron denunciados en la Argentina por lavado de dinero hace no mucho tiempo.

La denuncia fue realizada en diciembre de 2021 en el fuero penal por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina y le fue asignada al juzgado criminal y correccional federal 4. De acuerdo a la presentación que llegó a manos del juez Ariel Lijo, la carátula inicial fue "averiguación de delito".

La sociedad que el matrimonio Icardi creó en el año 2014, Work Marketing Football SRL, empezó a ser investigada por la Justicia argentina para definir si el matrimonio evadió dinero con la misma. De todos modos, hasta ahora no hubo novedades respecto al avance de la causa.

La tremenda acusación de su exniñera

Años atrás, Wanda Nara sufrió varios ataques por parte de una exniñera. La mujer, al igual que otras dos empleadas, la acusó de “mala madre” y defendió a su ex marido, Maxi López.

“Maxi tocaba el timbre, golpeaba la puerta, pero Wanda nos mandaba a nosotras a que le digamos que no estaban. Los chicos lloraban adentro de la casa por ir con el papá, pero ella no los dejaba. Después ella decía que Maxi no los iba a buscar y no era verdad”, denunció por aquel entonces a Infama la mujer, que se identificó como Analía Alvarado.

La denunciante, acusada por Nara de recibir “dinero” por parte de su ex marido para dejarla mal parada ante los medios, también arremetió contra Icardi: “A Valentino –el mayor- le teníamos que hacer la chocolatada a escondidas porque Mauro decía que cuando él era chico en Rosario sólo tomaba agua y quería que les diéramos agua en vez de leche. A mí y a mi compañera nos partía el alma”.

Indignada por lo que estaba escuchando, la rubia respondió desde Italia y acusó a su exempleada. “Dejó de trabajar en mi casa cuando las cámaras de seguridad la vieron contándole todo lo que estaba pasando adentro de mi hogar a Maxi. Eso se lo presentamos a la Justicia. Además, a ella le pagaba Maxi para destruirme y le da productos electrónicos de una marca muy conocida”.

La denuncia por abuso contra Maxi López

Allá por el 2010, una fuerte denuncia contra Maxi López explotó en los medios de comunicación. Por aquel entonces, Wanda estaba casada con el jugador, cuando su ex empleada Mariana, una joven de 22 años, denunció que había sido abusada por el deportista mientras cumplía con su trabajo en la vivienda de la familia.

Según el relato del abogado de la víctima a un canal de televisión, Mariana denunció por violación a "Maxi" López pero por secreto sumario no dio detalles sobre qué tipo de evidencias se presentaron ante la Justicia, aunque asintió que se trata de documentaciones y testimonios.

La joven además en ese entonces afirmó que había recibido "amenazas", y que no fueron hechas solo por parte del exjugador, sino también por la propia Nara.





Las acusaciones cruzadas con López

Después de haberse divorciado formalmente en el 2013, lo cierto es que Wanda y Maxi nunca pudieron llevarse del todo bien, y pasaron muchos años rodeados de conflictos. Es que la mediática acusaba a su ex de no pagar la cuota alimentaria que le correspondía , y él la acusaba a ella de no dejarlo ver a sus hijos.

En 2016, por ejemplo, cuando la rubia le reclamaba el pago de 132 mil euros que adeudaba de cuota alimentaria, él la denunció por impedimento de contacto con sus hijos.

Según el régimen de visitas que firmaron el 23 de diciembre de 2013 (mismo día en el que se divorciaron), a Maxi le tocaba pasar la Navidad junto a sus tres hijos: Valentino, 7; Benedicto, 4, y Constantino, 3.

Ese año entonces el delantero llegó al país el 22 de diciembre y tenía acordado pasar a buscar a los nenes al día siguiente por la mansión de Santa Bárbara, pero no hubo forma: Wanda quiso cambiar a último momento los planes y por eso es que la denunció.