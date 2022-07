¡Le clavó la fulminante! Camila Homs y sus filosos dardos "en on" contra De Paul

Se la mandó a guardar. Después de llamarse a silencio durante meses y de realizar escuetas declaraciones en referencia a su separación, Camila Homs se cansó y habló por primera vez de las infidelidades de Rodrigo De Paul. Los filosos dardos dirigidos al padre de sus hijos y el vueltito que le pasó por Tini Stoessel.

"Soy extremadamente celosa y lo que es mío, es mío y ni lo mires. Soy posesiva mal. Con lo mío no se metan, defiendo mis cosas", reconoció la ahora modelo en diálogo con la revista Caras, al tiempo que sumó: "Soy recontra conservadora. Apuesto mucho a la familia, siempre fui muy fiel".

Después de aclarar que ella nunca le puso los cuernos al futbolista, Camila fue por más y aseguró: "Para ser infiel digo 'sorry', prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido: 'Chau, mi amor'".

Semanas después de que el futbolista blanqueara su relación con la cantante, Homs hizo lo propio y se mostró en público con el empresario Carlos "Charly" Benvenuto. Consultada sobre qué es lo que tiene que tener un hombre para enamorarla, la modelo no titubeó y le pegó un par de tiritos por elevación a De Paul.

"Hoy busco que sea caballero, que me haga sentir libre, un compañero que me de amor; que me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo", detalló con cierta picardía.

¿Y con De Paul no se sentía así? "Antes sí tuve eso, pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia", retrucó. Listo, lo dijo.