Le concedieron la "probation" a Cordera por decir que "hay mujeres que deben ser violadas"

A mediados de marzo, Gustavo Cordera propuso hacer dos recitales a beneficio del Inadi y la asociación civil "Red Viva" para evitar el juicio oral que se le sigue por "inicitación a la violencia colectiva" durante una charla con estudiantes de la academia de periodismo "Tea Arte".

Luego de tomarse unas semanas para decidir, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7, Germán Castelli, le otorgó el beneficio de la suspensión del juicio al músico siempre y cuando se abstenga de hacer declaraciones públicas que promuevan violencia hacia mujeres, haga talleres de género, pida disculpas públicas y cante a beneficio.

La propuesta de "probation" de la defensa, encabezada por el abogado Fernando Burlando, de dos recitales a beneficio del Inadi y la asociación civil "Red Viva", una asociación civil especializada en violencia de género, había sido aceptada por la Fiscalía con la condición de que Cordera haga, además, curso sobre género y se retracte públicamente de sus dichos en las redes.

Sin embargo, los querellantes en el episodio, el Inadi y la asociación civil "Red Viva", de asistencia a las víctimas de violencia y abuso sexual, se habían opuestoa que se suspenda el juicio, por entender que no se reparará el daño que hizo el artista al ventilar en público la violencia contra las mujeres y que su arrepentimiento no está probado.

Durante la charla que se realizó en agosto de 2016, el músico sostuvo: "Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a la que sí. Somos muy complejos los seres humanos".

En la audiencia, el músico había señalado que los dichos que se le imputan fueron vertidos "en una charla privada" y que desde esa oportunidad "he leído mucho (sobre género) y tengo a mis dos hijas, Ailín y Yanela, que me enseñaron a deconstruirme como hombre".

Una de las querellas le pidió entonces a Cordera que detallara la bibliografía que dijo haber leído y el compositor, sin mencionar ningún autor, respondió que "sobre bioemociones, constelaciones familiares y, en general, sobre el sufrimiento humano, que me interesa mucho".

De esta manera, Cordera tendrá un año y seis meses para cumplir con los requisitos del juez. De no hacerlo, deberá enfrentar el juicio por "inicitación a la violencia colectiva".