“Le creo a mi amigo, no me importa si me condenan”: el contundente apoyo de Andrea Rincón a Jey Mammón

Desde que se dio a conocer la denuncia que le realizó Lucas Benvenuto a Jey Mammón por abuso sexual, cuando la víctima tenía 14 años y el conductor 32, en el mundo del espectáculo y todo lo que rodea la fama, tuvo un quiebre. De un lado, quienes le creen a la víctima y tuvieron que soltarle la mano a Jey, aunque lo consideraban amigo o no, y quienes ponen a la amistad por encima de la denuncia, y deciden brindarle su apoyo al ex conductor de “La Peña del Morfi”.

Y si bien la mecha quedó dividida en dos, fueron más los que se mostraron a favor de la víctima que los que decidieron salir a apoyar a Mammón. Entre ellos, Nazarena Vélez, una de sus más amigas dentro del medio y quien hizo que Jey llegara a la televisión, aclaró que es un “monstruo” y que le daba “miedo” saber que estuvo tanto tiempo cerca de una persona así. Lo mismo por el lado de Yanina Latorre, Ángel De Brito, Jesica Cirio, Silvina Escudero, Jimena Barón, e Iliana Calabró, entre otros.

Mientras que, del otro lado, fueron muy pocos los que defendieron al cantante y aseguraron creerle. El primero en mostrarse fue Chano Charpentier, quien le comentó “Te creemos, amigo”, en la publicación del video de Jey en Instagram brindando su descargo, Sandra Mihanovich también le escribió “Te abrazo”, y ahora fue el turno de Andrea Rincón, que en diálogo con Socios del Espectáculo le brindó todo su apoyo y advirtió que no le iba a soltar la mano.

Luego del estreno de ATAV 2, donde la actriz tiene un papel protagónico, habló y al comenzar la entrevista, aclaró: “No soy imparcial en el tema, soy parcial. Soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil”.

“Lo voy a acompañar hasta el último momento, yo lo quiero. Me parece que si se mandó una cagada al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento. Me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”, aseguró.

Sin embargo, a la hora de defenderlo, también apuntó, a modo de equiparar, contra un actor de Argentina del cual nadie habla sobre el papel que le tocaba protagonizar años atrás.

“Antes teníamos una televisión en la que se veía a un Francella babeándose por la nena que era la amiguita de la hija, entonces por suerte todos nos deconstruimos. Es un poco extraño que la misma televisión esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento”, expresó.

No obstante, el periodista le re preguntó si estaba llamando “equivocación” al hecho de que Mammón se haya acostado con un menor, lo cual ella respondió: “Exacto. Sí. Como muchos de los que están hablando y tirándole con todo”.

“Igual la Justicia hace algunos años... la ley era otra, fue cambiando, fue mutando. Al margen de eso, hay un amor que es incondicional. Yo le creo a mi amigo, ¿a vos qué te pasaría si tu amigo te dice ‘yo no lo hice’? Yo le voy a creer a mi amigo, no me importa si me condenan. Me parece muy fuerte el dedo acusador, yo quiero las pruebas”, concluyó.