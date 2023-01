¿Le dará seguidores de regalo? Quién es la nueva pareja de Tomás Holder

Hace menos de dos semanas Tomás Holder anunció su separación de la rosarina Paula Balbi, quien lo acompañó durante su ingreso a la casa de Gran Hermano, y a quien le juró amor eterno.

El primer eliminado del reality aprovechó cada oportunidad que tuvo desde que salió de la casa más famosa del país para demostrar cuánto amaba a su compañera y el gran deseo que tenía de compartir toda la vida con ella y ser "el padre de sus hijos". Pero al parecer el amor no duró mucho, ya que tiempo después todo terminó.

Holder viajó a Uruguay, a donde fue a pasar el fin de semana a Punta del Este y fue visto con otra mujer. En sus historias de Instagram, el ex participante del reality publicó fotos de una joven llamada Camila Mallo, quien es modelo y comparte promociones de indumentaria en sus redes. Si bien aún no tiene más de 20 mil seguidores, su nuevo vínculo con el influencer podría ayudarla.

No obstante a la romántica noche que compartieron en la ciudad que es atacada por todos los famosos argentinos, parece que este vínculo es muy reciente, y que ambos se conocen hace muy poco, ya que no tienen likes viejos puestos ni tampoco amigos en común. Cabe recordar que la separación con su ex pareja fue un poco extraña, basada en ¿seguidores? y hasta con rumores de violencia.

“Hay que separarse cuando uno ya está mal. Cuando dice que yo robé sueños, no…Yo le di todo lo que tiene que tener hoy en día. Tiene 50 mil seguidores, que ojalá que lo pueda aprovechar con lo del modelaje", expresó en su momento Holder en sus redes sociales. Además, en ese entonces afirmó: "Estoy muy contento si ella es feliz, ojalá que sea muy feliz, que pueda aprovechar todos los seguidores. Tiene canjes, ahora tiene todo lo que ella quería. Pude ayudarla con eso, estoy súper contento que ahora ella es conocida, que pudo seguir con el tema del modelaje y romperla toda”. La joven dejó entrever que el influencer había sido violento con ella.

Por su parte, la mamá de Holder también se metió en el tema, y cuando le consultaron sobre esto disparó: “Hay muchas cosas que le venían haciendo mal y estaba muy cargado, como mamá y como mujer, sé hasta dónde podemos llegar las mujeres en la psiquis de un hombre. Es el momento que tiene que reflexionar muchas cosas de su vida, fueron muchas cosas de golpe y me pone súper feliz que esté con un amigo en Cancún”.