Le dieron el alta, le subió la temperatura y lo volvieron a internar: cómo sigue el estado de salud de Lanata

Cuando todo estaba encaminado para que Jorge Lanata pasara su cumpleaños número 63 este martes en su hogar, luego de estar casi tres semanas internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de infección urinaria bacteriémica, el periodista tuvo que interrumpir los festejos programados y volver a ser internado en la clínica, debido a que la temperatura volvió a subirle de forma abrupta.

"Levantó algo de temperatura y decidieron que vaya por precaución a la Favaloro para estar bien cuidado y monitorearlo. Pero él está bien", informó Jesica Bossi en Lanata sin filtro, donde conduce de manera provisoria hasta que el ex director de Página 12 pueda volver. El conductor en Radio Mitre y El Trece estuvo internado desde el 23 de agosto al 11 de septiembre.

En el medio sólo hubo un parte médico que se refirió a la problemática de salud que atraviesa. "El señor Jorge Ernesto Lanata ingresó a nuestra institución el día miércoles 23 pasado para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica, siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico", revelaron en el comunicado emitido por la institución médica el 25 de ese mes.

La siguiente información que brindó la clínica, cuidadosa de no dar detalles de más al respecto, fue recién el lunes de su salida. "El Hospital Universitario Fundación Favaloro informa que se le otorgó el alta hospitalaria el día 11 de septiembre al Sr. Jorge Ernesto Lanata, quien deberá permanecer en su domicilio en reposo a fin de completar el tratamiento médico indicado", escribieron en el informe firmado por el jefe de Unidad Renal del lugar, Dr. Pablo Raffaele, y por el director médico, Dr. Matías Fosco.

Lo cierto es que el periodista pudo estar pocas horas en su hogar, ya que al levantarle la fiebre producto del cuadro infeccioso, se decidió que vuelva a la seguridad que ofrece la clínica de la avenida Belgrano. Esta dinámica de internación, alta, atentó contra la posibilidad de que el paciente pueda disfrutar de un festejo en paz de sus 63 años que su cumplieron este martes. Aunque la salud está primero.

No obstante al hermetismo que cubre el caso, una de las personas que pudo adelantar un poco sobre el estado del periodista fue su esposa Elba Marcovecchio, quien el primer lunes de septiembre volvió al panel de DDM y contó, ante las preguntas de Mariana Fabbiani, cómo atraviesa la situación su marido. "Estará pronto en casa, tiene ganas de fumar", reveló la pareja del internado.

"Fue una infección urinaria, pero como él es trasplantado, genera complicaciones. Me hizo pasar unos días...", expuso. "Está como los presos, buscando fumar. Fumar es una adicción. Jorge ha dejado de fumar, uno o dos meses, pero no quiso más. Ahora fuma menos. Ojalá que no fume nada", insistió en aquel momento Marcovecchio.