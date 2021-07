"Le fui infiel a Redrado muchas veces": filtran el nombre de uno de los "amantes" de Salazar

Días atrás, Luciana Salazar encendió la polémica al confesar que le había sido infiel a Martín Redrado en varias oportunidades. “Sí, le fui infiel muchas veces, costó llantos de él, pero me las perdonó”, confesó la modelo ante la consulta de un usuario de Instagram, que le había preguntado si había engañado alguna vez al economista.

A raíz de esta contundente revelación, este martes en Intrusos dieron a conocer uno de los nombres con los que Luli habría engañado al ex presidente del Banco Central durante su relación. “Fueron amantes. Se los ha visto muchas veces juntos, se los vio entrando medio de trampa a un hotel muy importante en Puerto Madero, y también mucho like en las redes sociales”, contó la panelista Paula Varela.

En ese sentido, la periodista detalló que la mamá de Matilda compartió "viajes a Miami, cenas y estadías en lujosos resorts" con su amante. “Fue un affaire, no sé si él también estaba en pareja en ese momento, pero yo lo catalogaría como amante, está confirmado”, agregó y sin dudarlo por un solo segundo, reveló: “Los que han sido infieles son Luciana Salazar y Facundo Moyano”.

En ese momento, Rodrigo Lussich tomó la palabra,, coincidió con la versión que había dado su compañera y mostró al aire los numerosos “Me gusta” que la participante de La Academia de ShowMatch le dio a las publicaciones de Moyano. “Todo esto fue en 2018, pero ahora parece que habrían vuelto a mandarse algunos mensajes, y ella habría dicho en ShowMatch por qué no ponen a Facundo Moyano en ‘Politichef’”, advirtió Varela.

Cabe recordar que los días viernes se lleva adelante el especial de humor en el programa de Marcelo Tinelli, cuyo plato principal es Politichef, el segmento de humor político que parodia a MasterChef. Otro de los apuntados como "amantes" de Luli fue Martín Baclini, ex de Cinthia Fernández, quien se había mostrado muy cercano a la bella rubia durante el 2019. De hecho, la panelista de LAM mantuvo una fuerte disputa a raíz del ventrículo amistoso que mantuvieron Luciana y el rosarino.

De acuerdo con el descargo de Cinthia por aquel entonces, Luli "le llenaba la cabeza" a Baclini. "Le dijo que yo era un gato. Porque ella es así, por eso yo tenía tanta bronca con ella. Si hay algo de lo que no me podés acusar es de acostarme con alguien por guita o por un laburo".

Cinthia y Baclini estuvieron juntos por más de un año y medio. Él tenía muy buena relación con sus hijas, pero la modelo no toleraba la relación de amistad que lo unía a Luciana. “Él decidió terminar la relación, Cinthia vino a Los ángeles de la mañana llorando, muy mal, cansada y mareada”, había contado Ángel De Brito, en 2019.

En la actualidad, Salazar mantiene un conflicto legal con Redrado y le aseguró a sus seguidores que irá hasta las últimas consecuencias. “¡No volvería con él nunca más en mi vida!. Tuvo un revés de la justicia penal, porque no pudo demostrar nada de lo que me acusó; voy a ir a fondo hasta que me tenga que pedir disculpas públicas por todos los falsos delitos que me adjudicó”, sentenció, sin antes aclarar que ya no está enamorada de él.