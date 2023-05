“Le hubiera encantado nacer con pussy”: el contraataque de Marian Farjat al peluquero de Wanda

En las últimas horas Marian Farjat desató una polémica en Twitter, luego de tratar a Wanda Nara de ortiva y decirle “además de las hamburguesas, ¿a quién te comiste”. A raíz de esto, Kennys Palacios, el peluquero de la conductora le respondió y ella lo fulminó: “Seguí mintiendo como cuando dijiste que ella no estuvo con L-gante y los dos sabemos que tuvieron su primera noche de sexo en su departamento chateau”.

Todo empezó a raíz de que ambas se cruzaron en un evento, y la ex participante de Gran Hermano compartió un tweet burlándose de su cuerpo, algo que no solo atrasa como sociedad, sino que también es algo que ella misma repudió. Sin embargo, luego de sus comentarios, Kennys le respondió: “¿Por qué no dejas de hablar pavadas? Busca quilombo por otro lado porque jamás pasó eso y aparte no sabe quien sos”.

Por su parte, Farjat contestó: “JJAAJ acabo de ver esto, y a vos quien te llamo bb? Dale seguí mintiendo como cuando dijiste que ella no estuvo con Lgante y los 2 sabemos muy bien que tuvieron su primera noche de sexo en su departamento chateau.. el único que se cuelga acá sos vos amor, anda seguí llevándole la cartera a Wanda cual ciervo, y me conoce muy bien tu amiguita, fui la estrella de gran hermano 2015 soy famosa internacional bb pasan mi gran hermano en miami, paraguay, Uruguay, bolivia, chile etc.. vos sos un simple esclavo de Wandita. Además tenemos muchos amiguitos en común con ella sino pregúntale. Beso ridículo”.

No obstante, y como si sus comentarios no fueron suficientes, la ex participante de Gran Hermano 2015 que le escondió materia fecal a su compañera de habitación comenzó una batalla con los usuarios de Twitter que defendieron a Wanda.

Cuando uno de los usuarios le comento “ya pasó de moda pelearse con mujeres”, Marian respondió: “Pero keny no es mujer, le hubiera encantado nacer con p*ssy ese el problema y yo amo a las mujeres, y no estoy atacando a nadie.. solo conté lo q me paso en un evento y tengo derecho porque es mi twitter y pongo lo q se me recante el ojet* y si a él lo manda su patrona a desmentirlo no es mi problema, porque fue así y había gente alrededor que lo vieron tmb y se quedan impactados como puede ser una persona tan mal educada. No voy a hablar más del tema porque no me interesa interactuar con gente grasa como ellos”.

Cabe recordar que en el primer mensaje que desató la polémica, Marian escribió: “Holiiii que ondis, hace mucho no pasaba por acá. Anoche me invitaron a un evento en el que estaba Wanda y en un momento le dije: Wanda sos lo más te amo! Y me miró con cara de orto real”.