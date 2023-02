"Le introdujeron veneno": habló el cirujano que operó a Silvina Luna en Estados Unidos

La salud de Silvina Luna estuvo en boca de todos, luego de que se diera a conocer que sus riñones le dejaron de funcionar y que ya integra la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante impulsa (INCUCAI). Se trata de una base de datos compuesta por aquellas personas que esperan un trasplante de órganos y/o un implante de córneas. Son listados construidos por cada órgano y tejido, que contienen información de cada posible receptor.

Según trascendió, la morocha tiene hacer, tres veces por semana, cuatro horas diarias, diálisis por sus problemas de riñón. “Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos", escribió en sus redes sociales.

Y agregó: "Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo. Pero pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y vengo padeciendo desde hace 12 años. Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”.

En 2010, la morocha se sometió a una liposucción y le pidió a su médico que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto actualmente necesita un tratamiento para "seguir viviendo".

A causa del metacrilato, la modelo empezó a tener una disfunción en sus riñones. Los mismos se vieron afectados por la suba de nivel en sangre del calcio, lo que la ha llevado a Luna a tener que tomar corticoides desde hace más de 9 años y, además, ser internada cada tanto por complicaciones ocasionadas por la misma situación.

En medio de este delicado momento, el Dr. Cristian Pérez Latorre, el médico que operó a Silvina en Estados Unidos, rompió el silencio y en diálogo con LAM afirmó que la modelo "tenía veneno" en todo su cuerpo. “Me sentí muy mal cuando me enteré lo del trasplante, cuando ella vino a Los Ángeles y la operamos le sacamos parte del material que tenía diseminado por su organismo", explicó sobre la cirugía que le practicó a Silvina en el 2015.

Y desarrolló: "Cuando lo mandamos a analizar, el informe dijo que tenía un producto similar al que usan los protesistas dentales. Es un material que está prohibido en el mundo entero, en especial para hacer rellenos en grandes zonas del cuerpo. No está aprobado ni por ANMAT ni por la FDA, y los médicos que lo utilizan son completamente inescrupulosos”.

De acuerdo con el especialista, ese material tóxico "puede migrar a los riñones, a los vasos sanguíneos, a cualquier parte en realidad": "En el caso de Silvina fue hacia los riñones, y le hizo desarrollar una enfermedad autoinmune, que se llama hipercalcemia, en donde el cuerpo forma una gran cantidad de calcio que no puede eliminar por los riñones y así se desencadena una falla renal, que la llevó a practicarse diálisis para poder vivir y ahora está a la espera de un trasplante”.

En febrero del 2022, el cirujano plástico Anibal Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a cuatro de sus pacientes. El Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires lo encontró penalmente responsable por las lesiones que ocasionadas a Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

La fiscalía había pedido 7 años y 9 meses de prisión y las querellas de las víctimas 9 años pero el tribunal entendió que cuatro años era la pena ajustada. Lotocki causó lesiones en el cuerpo a Trenchi, Luna, Xipolitakis y Sosa con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

Por este motivo, el Dr. Latorre resaltó que Lotocki no es cirujano. “Él se recibió en la Universidad de Córdoba que le dio el título de médico cirujano, pero eso no quiere decir que lo sea. Para ser cirujano tiene que hacer una residencia de 4 años, que no hizo. Y tampoco está dentro de la Sociedad Argentina de Cirujanos Plásticos”, apuntó.

Y sentenció: “Acá el problema es que vos vas por una cirugía plástica y salís con un cáncer. Hace muchos años que se viene investigando cómo combatir este material adentro del cuerpo, pero lamentablemente es muy tóxico, es como si te introdujeran un veneno adentro del cuerpo. Lo peor es que este tipo de problemas con este material se detecta muy tarde porque los síntomas empiezan a aparecer tarde”.