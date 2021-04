Le levantaron el programa a Fantino en ESPN: los motivos y el descargo del conductor

El lunes, Alejandro Fantino fue el encargado de dar una llamativa noticia: "Bueno. Vamos a abrir de la siguiente manera, les queremos contar, sin dolores ni tristezas y me parece que basado en una gran responsabilidad, que hoy es el último programa”. Así, el conductor dio a conocer que ESPN FC, el ciclo que comparte junto con Mariano Closs, Diego Latorre, Oscar Ruggeri y Miguel Simón, dejará de emitirse a pesar de tener un buen funcionamiento con respecto al rating.

Sorprendido, siguió: “El FC se discontinúa. Les cuento por qué: es muy raro, por lo menos en televisión, discontinuar un programa que mide muy bien. Es utilitario, como hablábamos del Cholo Simeone la semana pasada. La lógica es que mide y gusta. Tiene los dos condimentos. La gente se enganchó con las discusiones y conversaciones, nos siguen también en las redes. Le va bien a la señal y la gente se enganchó”.

Según explicó, la señal decidió levantar la programación por razones estrictamente sanitarias. “Pero el concepto de burbuja es brillante cómo lo aplica esta señal. No lo había pensado. La señal considera una cosa, que debemos trabajar en burbujas, y está buenísimo. Ruggeri trabaja a la tarde con Sebastián (Vignolo) y un montón de compañeros, Mariano tiene su propio envío. Miguel lo mismo, relata permanentemente", detalló.

En ese sentido, Fantino comentó que el canal comenzará a trabajar con "burbujas" para evitar posibles contagios masivos en medio de la segunda ola de la pandemia que azota al país. “Se supone, Dios no lo permita, que no haya ningún contagio en la burbuja de la tarde. Porque si hubiese uno acá, frenás todos los demás programas”, agregó el presentador, que también conduce ESPN FShow y sumará una edición más de dicho programa.

La intención del canal es conformar burbujas de trabajo y reducir la cantidad de integrantes que conforman las mesas de debate. “El concepto de estar charlando y debatiendo 7 ú 8 ya no tiene razón de ser. No estoy triste ni apenado, al contrario, me da mucho orgullo y fue hermoso el reencuentro con ustedes. Ojalá que podamos volver en un tiempo, cuando esto pase y si está la Copa América”, cerró Fantino.

Cabe destacar que la Conmebol sigue adelante con los preparativos para la realización de la Copa América que tendrá como sedes a Argentina y Colombia a partir del mes de junio. “Esa gran responsabilidad recién, entre comillas, la 'he robado' para aconsejarlo a un canal colega donde yo también laburo”, agregó Fantino, que conduce Fantino a la tarde por América y cuenta con periodistas que también trabajan en otros programas de la emisora.

Por otra parte, el conductor se tomó unos segundos e hizo un mea culpa luego de que trascendiera en su programa la falsa muerte de Cacho Fontana, luego de que Luis Ventura confiara en su fuente. “Ventura puede tirar la información al aire, pero es mío el error, no de él que está laburando. Yo estoy a cargo del programa y podría la capacidad periodística de decirle que lo chequee otra vez. Es mi error. No le peguen a Ventura, es mí error", dijo.

Y continuó: "Cuando salen los goles me dan la medallita a mí, y cuando hay una macana así el quilombo es mío. Hay que ser justos. Me hago recontra cargo. Lo más importante es que un tipo al cual yo admiro vive, lo otro pasa a segundo plano”. El propio Cacho, una vez que la noticia hizo eco en distintos medios de comunicación, salió a desmentir su muerte mientras sigue internado en el Hospital Fernández por problemas pulmonares.