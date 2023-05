“Le llevaba la cartera a Laura Ubfal”: las tremendas chicanas de Edith Hermida a De Brito

Una vez más, los periodistas de chimentos de la televisión vuelven a ser los protagonistas de una despiadada pelea en la que abundan los insultos y los golpes bajos. En esta ocasión, en una de las esquinas del ring se encuentra Ángel de Brito, secundado por su panelista Yanina Latorre. En el otro rincón, está Edith Hermida, con el apoyo de Marisa Brel. Entre burlas, acusaciones y hasta calificativos horribles, el cruce parece haber empezado con todo y no tener fin.

Quien lanzó el primer golpe y a modo de burla contra De Brito fue Hermida. Durante una entrevista en el programa La tarde del 9, dijo sobre el conductor de LAM: "Yo hago memoria y me acuerdo que lo conocí cuando le llevaba la cartera a Laura Ubfal, así empezó él". ¿A qué se refirió? Que la primera experiencia televisiva de Ángel fue en La linterna, el programa que Ubfal tenía en la Televisión Pública.

En ese espacio, De Brito era una suerte de colaborador o coconductor. Pero a Hermida se le sumó la palabra de Brel, la invitada de La tarde del 9, quien lanzó en apoyo a los dichos de Hermida: “Yo no trabajo en LAM porque priorizo mi amistad con Ángel porque trabajamos mucho tiempo juntos. Es más, Laura Ubfal y yo lo trajimos a la tele a él, y a Pallares también en Magazine Pop".

Entonces, risueña, Edith quiso dejar en claro que, en realidad, De Brito era una suerte de asistente de la periodista de espectáculos y repitió: "En Canal 7 él iba atrás de la Ubfal". Es que, por entonces, y mientras daba sus primeros pasos profesionales, Ángel había encontrado contención y una suerte de madrinazgo en Ubfal. Así que no solo cumplía rol de conductor sino también de productor y asistente, entre muchas otras cosas.

Claro que las palabras de Edith no le cayeron nada bien. Y De Brito le disparó con todo en su cuenta de Twitter con algunos errores de ortografía: "A la mentirosa de Edith Hermida la conocí por abandonar perros en la ruta y reírse del tema. Jamás lleve una cartera, pero si es cierto que Laura Ubfal me llevo a la tele”. Y ahí mismo siguió en un largo tuit contra BRel: “Delira Marisa Brel que ya me conoció trabajando con Laura en la La Linterna".

Pero no se quedó solo con eso. Y le volvió a dar con todo a su supuesta “amiga”, Marisa: "Antes de trabajar con vos, ya lo había hecho con Laura Ubfal y Viviana Canosa. Te salteaste capítulos Marisa Brel, y nunca te llamamos de Angelita. No inventemos". A sus palabras se sumó Latorre, siempre lista para los conflictos mediáticos que escribió: "seguro que Hermida va a salir ahora y va a decir que fue un chiste, como hace siempre".