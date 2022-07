"¡Le queda horrible!": revelan cómo Meghan Markle hizo llorar a Kate y la acusan de "falsa"

Corría abril del 2018. Por ese entonces, Meghan Markle aún contaba con la simpatía (al menos pública) de la Familia Real. Faltaba menos de un mes para que la actriz estadounidense se casara con el Príncipe Harry. Fue durante una prueba de vestuario que se desató la primera pelea con Kate Middleton y, desde entonces, los rumores de rivalidad entre las cuñadas se filtraron en los medios. La "otra versión" de lo que sucedió por el vestido de la princesa Charlotte y el libro que acusa a Meghan de "falsa" y "manipuladora".

En el polémico mano a mano con Oprah Winfrey, fue la propia Meghan quien "aclaró los tantos" entorno a la famosa pelea. Hasta ese momento, lo único que se sabía era que la había hecho llorar a la mujer del príncipe William. "No fue así, pasó todo lo contrario", se atajó la duquesa de Sussex, al tiempo que reconoció que fue su cuñada quien la hizo llorar a ella. "Después, incluso, se disculpó y me mandó un ramo de flores", aclaró.

Ahora, tras la publicación de una biografía no autorizada de Markle -Revenge, venganza en inglés- se conoció la versión que la propia Kate le contó a su entorno. Y, como era de esperarse, nada tiene que ver con lo que reveló la actriz en la entrevista. ¿Qué fue lo que sucedió puertas adentro del palacio?

De acuerdo al autor de la biografía, Tom Bower, todo comenzó con una crítica despectiva que Meghan hizo sobre cómo le quedaba el vestido a la pequeña Charlotte y la comparó con la hija de su mejor amiga, Jessica Mulroney. "Le queda horrible", le habría espetado la ahora duquesa de Sussex a Kate, para luego resaltar lo bien que lucía Ivy en el suyo. Eso hirió los sentimientos de Middleton, quien lo vivió como una humillación tanto para ella, como para su hija de por entonces sólo tres años.

"Algunos dicen que Meghan comparó favorablemente a Ivi en contra de Charlotte", reveló el autor del libro al que tanto le teme la mujer de Harry, y sumó: "Examiné e investigué todo. No puse cosas que no son ciertas o que no puedan verificarse".