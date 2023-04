"Le quiero romper el...": la desubicada propuesta de Holder para la China Suárez

Cuando el 17 de octubre de 2022, 18 participantes ingresaron a la casa más famosa del país para competir en el reality de Gran Hermano, había uno que se suponía que corría con ventaja por ser un influencer con cientos de miles de seguidores en Tik Tok: el rosarino Tomás Holder. Finalmente, la promesa quedó sólo en eso y el musculoso terminó yéndose en la primera placa de nominados, sin haber llegado a cumplir los siete días en el programa.

No obstante, su figura creció debido al rechazo que generó entre los y las televidentes, que en su mayoría repudiaron su perfil disruptivo y su enfoque conflictivo para con el resto de sus compañeros, y los últimos siete días en los cuales reingresó para hacer campaña por Julieta Poggio y logró levantar su golpeada imagen.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahora volvió a irse al pasto como en sus primeras horas de fama. La situación se dio cuando le contestó una pregunta a un seguidor en su Instagram. "¿Famosa con la que te gustaría tener una relación?", le preguntaba éste anónimo. La respuesta dejó helado a más de uno, y no porque la persona que mencionó fuera sorprendente, sino por las maneras en las que se refirió a ella.

"La China y romperle el psiquis jajajaja", escribió el influencer en una historia en la que se lo ve vestido con camisa y pantalón de jean, pero metido dentro de un jacuzzi sin agua en un departamento, con una vista que muestra de fondo un río y mucha naturaleza.

La referencia es bastante obvia. La China es por el apodo de la actriz Eugenia Suárez, quien recientemente se separó del cantante santiagueño Rusherking. La otra parte del mensaje, en cambio, es más críptica, pero aun así tampoco deja mucho espacio para la imaginación.

A no ser que Holder tenga problemas a la hora de utilizar los géneros de los artículos -algo que durante su paso por Gran Hermano no demostró en ningún momento- y se haya equivocado en poner un "el" en vez de un "la", es un hecho que nada tenía que ver con la mente la palabra psiquis que expresó.

Las conjeturas más rápidas en las redes sociales destacaron que con esa palabra está queriendo emular otra: chiquis, una forma desestructurada de referirse al orificio anal de las personas. Con esto claro, la desubicación de Holder superó cualquier exabrupto que hubiera tenido hasta el momento, tanto frente a cámaras como en sus redes sociales.

En las otras respuestas que dio a las preguntas de sus seguidores, Holder exhibió muchas de sus intenciones tanto románticas como de la vida misma. "¿En el amor sos orgulloso o te declarás sin problemas?", le preguntaron. "No me guardo nada, si me enamoré te lo digo, si te amo lo digo, nunca me guardé nada y nunca lo haré, la vida es una sola y no estoy para dar vueltas", confesaba.

En otro tramo, alguien le preguntó cuál era su mayor miedo, y el rosarino contestó que lo que más lo aterraba "sin duda" era "envejecer y no haber formado una familia", algo que definió como su "mayor sueño".

Justo antes de que se refiera a la actriz, le preguntaron si estaba en pareja, aunque la respuesta alejó las posibilidades de que sea la ex de Nicolás Cabré su próxima novia. "Mi próxima pareja no será pública como la otra, así que muy difícilmente se enteren", escribió en referencia a Paula Balbi, quien fuera su compañera hasta principios de año.

En las respuestas donde varias veces insistió que se ve cerrando el año nuevamente en pareja, también contestó a un usuario que le preguntó si sentía que tenía una visión diferente del amor que los demás jóvenes de su edad.

"Siento que soy diferente a la mayoría de los hombres, y que siempre tengo en mi cabeza que tengo una hermanita, una mamá y pienso siempre cómo me gustaría que las traten a ellas", señaló Holder. Si alguien se refiriera a ellas como él hizo con la China, ¿qué pasaría ? Hay palabras que se lleva el viento y hay otras que se quedan para siempre allí.