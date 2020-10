Le robaron el celular a Luis Novaresio en Palermo: “Los chorros siguen laburando en este corredor liberado"

El jueves, cerca de las 20, Luis Novaresio fue víctima de un violento robo cuando iba a bordo de su auto en la intersección de las avenidas Libertador y Bullrich, en el barrio porteño de Palermo. Así lo contó el propio periodista en las redes sociales y luego dio más detalles de lo sucedido en su clásico editorial en el programa que conduce por América, Animales Sueltos: “Esto no es estigmatizar la pobreza".

A través de su cuenta de Twitter, la figura de América TV avisó: "Nada más avisar que los chorros de Avenida Bullrich entre Cerviño y Libertador siguen laburando cómodos en ese corredor liberado. Arrebatos de celu, mochilas, etc. Se disfrazan de limpiavidrios. NO bajen nunca las ventanillas si van en auto. Ayer antes de las 20 lo viví en persona", escribió el conductor, visiblemente molesto por la inseguridad que se vive en el país.

Y ya en su programa, se tomó unos segundos para a las tomas de terrenos en parte del territorio bonaerense -a los que definió como “el caso más extremo de la inseguridad”- y al “robo desorganizado de personas jóvenes que por primera vez llegan al delito porque no tienen otra solución”. “Esto no es estigmatizar la pobreza: esto es describir que en un parate por la cuarentena aparece un modo de delito, como los arrebatos callejeros", dijo.

Y opinó: "Solo los digo a modo de advertencia, por eso digo que detesto la primera persona en singular. Pero el nivel de arrebato y robo en la Capital Federal es muy alto. En Bullrich y Libertador, Palermo, se acercó un limpiavidrios para limpiar el vidrio. Acepté, le dije que lo hiciera. Esperó técnicamente a que se cambiara a verde la luz del semáforo para que tuviese que adelantarme, o recibir bocinazos, cosa que pasó".

Según contó Novaresio, cuando intentó darle el dinero a través de la ventanilla de su auto, el chico le pidió si podía bajar la ventana del acompañante debido a que no se podía cruzar. "Cosa que hice. Cuando iba a darle el dinero, alguien que evidentemente estaba en connivencia con esta persona, me dijo ‘tengo pañuelitos para venderte’. Me distraje por obvias razones y me arrebató el celular”, contó el periodista.

A pesar del mal momento, remarcó que no se trató de un asalto "serio" y aclaro que es "absolutamente reparable". Sin embargo, sostuvo que "es engorroso y molesto" que esto ocurra. "Pero pasa todos los días. Cuando pasás por ahí, todo el tiempo sucede. ¿Vos tenés clara cuál es la política de seguridad del Gobierno Nacional y también, por qué no, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad?”, se preguntó.