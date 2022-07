¡Le rompió el corazón! Pepe Cibrián se divorcia tras descubrir que su marido lo engañó a un mes de la boda

En este momento, la tristeza invade la vida de Pepe Cibrián. A un mes del casamiento con Nahuel Lodi, un hombre de 32 años, al que conoció hace un tiempo, ahora se viralizó una imagen en la que se al esposo del productor teatral mientras besa a otro hombre en un boliche.

En las imágenes, al joven se lo reconoce por un anillo y una vestimenta que le regaló Cibrián. “A nuestra producción le consta que Pepe se quiere separar. Lo que dice es que vienen pasando determinadas cuestiones que lo tienen casado. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Ahora, él está en Córdoba y cuando llegue a Buenos Aires va a separarse de Nahuel”, contó Gonzalo Vázquez.

La grabación del beso fue tomada por una persona que estuvo en el boliche: “Diego, que fue quien lo vio, nos informa que esto habría ocurrido hace un mes, en Vorterix”. Según las fuentes periodísticas, las imágenes el domingo 19 de junio.

Quien grabó las imágenes y las filtró a la prensa, contó: “Yo salí con mis amigos. En un momento, uno de mis amigos me dice ‘ese es el futuro marido de Pepe Cibrián’. Estuvo en esa situación que se ve en los videos y las fotos”.

Por su parte, Nahuel negó que las imágenes se correspondieran a la actualidad y dijo que jamás engañó a Pepito. En diálogo con Vázquez, Lodi contó: “Le mostré las fotos. Me dijo que la foto no es actual y que prefería no hablar de esto porque es una situación compleja y dolorosa”. Más allá de todo.

¿Georgina tenía razón?

El día de la boda, Cibrián se peleó con su amiga Georgina Barbarossa. Todo porque la conductora cuestionó que Nahuel lo quisiera. En una nota, ella le dijo al joven: “Si no lo querés bien, te vamos a romper el alma”. Ese comentario no le cayó nada bien a Cibrián.

Y siguió: “Yo le dije a Pepe que no se case firmando el papel. Ojo, no quiero que te cases con este chico. Juntate. A lo mejor el chico es un amor y yo pido disculpas a toda su familia que me deben odiar y me detestan. Yo tengo que ir hoy a la fiesta de vuelta, no me van a saludar. Pero qué me importa que me saluden, yo soy amiga de Pepe”.

Y finalizó: “Conoce a un chico por tres meses, mucho más joven, y no quiero que se case porque ahora le está yendo bien. No quiero que le afanen”. Al parecer, la conductora de Telefe pudo haber tenido razón.