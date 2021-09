Leo García, tras el ataque homofóbico que sufrió en General Rodríguez: "Me pasó por ser gay"

Leo García compartió en sus redes sociales un video e imágenes en las que se puede ver su rostro ensangrentado y cubierto de moretones luego de sufrir una golpiza homofóbica en General Rodríguez, partido bonaerense en el que vive desde hace años.

"Estas heridas me las hicieron en General Rodríguez por nada. O sea, no voy a culpar a nadie, pero me pasó por ser gay", escribió en su cuenta de Instagram y acompañó su denuncia con una imagen en la que se puede ver su rostro ensangrentado.

Interpelado por las preguntas de sus seguidores, quienes se alarmaron por la gravedad de las heridas que sufrió, el músico y compositor grabó un video en el que explicó cómo fue el ataque; aunque se negó a revelar la identidad de sus agresores.

"Miren, ¿saben qué? No estoy para acusar a nadie. No voy a acusar a nadie, pero esto no es un maquillaje. Es cómo me dejaron en General Rodríguez, el lugar en el que yo vivo. Soy bueno. Hablé con un chico, le tiré una onda gay y cuando le tiré una onda gay así respondieron", cerró.