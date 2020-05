Leo García y un recital con un homenaje a Cerati: "La vida nos propuso un cambio de guión"

Impulsado por el "cambio de guion" que considera que propuso la vida a partir de la pandemia de coronavirus, con su consecuente aislamiento social, el músico Leo García repasará en un show pago por streaming, mañana a las 21, su recordado disco "Mar", al que planeaba celebrar el año próximo en su 20º aniversario, con una eventual presentación en un teatro.



"Soy de las personas que se aburren haciendo lo mismo y últimamente sentía que no me quedaba otra que pensar en sacar una canción que funcionara, hacer el video, pensar la táctica de difusión. Era aburrido y absurdo porque estamos en una época de `millenials´, en donde se considera más la cantidad de seguidores que una buena canción", explicó el cantautor.



Y completó su idea: "Yo sentía que no tenía que contaminarme con esa ambición numérica, porque si no te hace muy mal o tirás la toalla. Venía en esa lógica de estar detrás de la zanahoria y no podía celebrar o agradecer cosas que había hecho, como el disco `Mar´. Pero la vida nos propuso un cambio de guion y uno tiene que aprender de eso".



Entre los momentos introspectivos que ofrece el aislamiento social y la necesidad de buscar nuevas alternativas para llegar al público, Leo García encontró respuestas en esta celebración del disco que lo consagró y al que define como la "masa madre" de su carrera.



Pero además, el show oficiará de velado homenaje a Gustavo Cerati, productor de ese trabajo que contenía el hit "Morrissey", a quien el cantautor le agradece "el haberlo hecho visible ante el gran público".



"Es un experimento lo del sábado pero me gusta siempre, como sin querer queriendo, dar un paso en la vanguardia. Ya hay muchos artistas que hacen esto, pero está bueno que empecemos a saber cómo promocionarnos a través de las redes y a trabajar estas plataformas", señaló.



El músico también destacó que el hecho de que el show por streaming sea pago implica "un mayor compromiso" en lo que refiere a su armado, su puesta en escena y la manera en que se prepara.



"Uno se siente mucho más comprometido en ofrecer un espectáculo si hay espectadores. Es muy diferente a que en el Instagram Live uno agarre la guitarra y se ponga a cantar. Acá uno piensa el show, qué luz va, cómo me voy a vestir, el sonido. Estoy probando cosas para que no falle. Voy a estar desde el sábado a la mañana probando la emisión", enfatizó el artista.



Y anticipó: "Es hermoso el espectáculo que estoy armando porque lo voy a hacer con los sonidos originales que Gustavo me dejó en CD´s escritos de puño y letra por él. Va a sonar como suena el disco. Me pareció bueno que si la gente paga una entrada, pueda ofrecer algo bien armado".





- ¿Cómo se relaciona el Leo García actual con ese disco que tiene casi 20 años?



- No me siento tan distante. Lógicamente, yo crecí pero el disco quedó joven. Yo siento que canto mejor ahora, pero como soy un artista que siempre ha propuesto vanguardia, el disco suena actual, temporal. Mi fórmula sonora sigue siendo la misma. Cada uno tiene que saber bien cómo hace su masa madre y, en este caso, mi masa madre es "Mar". Es inmortal ese disco dentro de mi carrera.



- Usted llamó al disco de esa manera porque contaba que nunca había conocido el mar y el propio Cerati lo llevó a verlo en una de las giras de esa época. ¿Cómo es el ejercicio para recrear las emociones necesarias para su interpretación?



- Creo que la pandemia tiene mucho que ver para reinterpretar ese momento. Tal vez ha sido como un ejercicio para todos recordar cuáles fueron los mejores momentos que vivimos antes de esto. Sin dudas, para mí ese fue uno.



- Además de los temas del disco "Mar", ¿habrá alguna novedad en el show?



- Voy a cantar otros temas míos conocidos como "Reírme más", pero también voy a mostrar "Pasará, pasará", una composición nueva inspirada en esto que está pasando. Es una letra que escribió Pablo Schanton y yo enseguida hice una música que le calzó perfecta. Salió sin pensarla. Si no fuera Leo García, te diría que la canción es maravillosa. Es una canción de esperanza que quiero mucho porque va al hueso. Rescato que tiene una melodía que le va justo porque es algo que con la música urbana, de la cual no reniego, se perdió bastante. Todo es rapeado, un ritmo, una emulación. Las buenas canciones ya no están más. Y se perdió también el sentido de la composición. Son un montón de autores que tiran ideas y figuran porque sirven de promoción para ganar más dinero. Se dejaron de lado las emociones del autor.



-¿Pensó el show también como un homenaje a Gustavo Cerati?



- El sábado más que nada quiero recordar a Gustavo porque fue el que posibilitó que la gente me viera, que sea el que soy hoy. Fue una garantía estar con él, como ahora lo es el estar junto a León Gieco, con quien estoy trabajando. Una vez, un `hater´ me dijo que si no estaba al lado de un artista grande, no existía. No le veo lo malo, pero tal vez esos artistas me dan su garantía porque sienten que la gente tiene que considerarme como uno de ellos.