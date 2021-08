Leonardo Sbaraglia sobre el retraso del estreno de la serie de Maradona: "Deben estar repartiendo los pedazos de la torta"

Desde que se supo que se grabaría una serie sobre la vida de Diego Maradona se encendieron las alarmas. Cuando se supo parte del guion, estalló el escándalo. Cuando el 10 falleció, su ex Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna comenzaron a hacer lo imposible para que la ficción no salga al aire.

Uno de los actores que forma parte del staff de la serie es Leonardo Sbaraglia, que interpreta a Guillermo Coppola, el ex manager de Maradona. Y no se anduvo con vueltas a la hora de opinar sobre el retraso del estreno de Sueño Bendito.

“Me cuesta mucho opinar porque no quiero generar más leña al fuego dentro de una situación que entiendo que, por muchos de los problemas que están sucediendo al no poder encarar la segunda temporada, nos está generando a todos nosotros un hueco laboral tremendo. Se tendría que haber empezado a rodar en junio del año pasado”, afirmó, al ser consultado sobre ese tema por Marcela Coronel, en Mientras tanto (Mucha Radio - FM 94.7 / lunes a viernes de 14 a 18).

Y apuntó con dureza sobre las posibles causas del atraso: “"No se entiende por qué este año no rodamos la segunda temporada de 'Maradona: Sueño Bendito'. Las discusiones con Claudia y la nueva repartija de derechos tras la muerte de Diego seguro tienen que ver. Deben estar negociando y repartiendo los pedazos de la torta, todo el mundo quiere vivir bien".

En tanto, sobre las diferencias que la ex esposa y las hijas de Maradona tuvieron con la producción por parte del guion de la serie, Sbaraglia dijo: “Yo creo que no nos quisieron contar nada a nosotros, justamente para que no pasen estas situaciones y no salgamos a hablar. No tenemos idea de qué está pasando. Sí sabemos que se empieza a rodar en marzo, pero estamos igual que ustedes: no tenemos idea”.

En tanto, sobre el contacto que tuvo con los allegados a Diego para componer su personaje, reveló: “A duras penas hablé con Guillermo porque es un señor, es un tipo que siempre está dispuesto a ayudar, a pesar de que él tampoco tuvo mucha relación con la producción. Ahí tampoco me puedo meter, es muy personal cómo decide pararse la producción frente a Guillermo y desde dónde decide pararse Guillermo frente a la producción”.

Y completó: “Siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. Cuando yo le hablé de Jean Pierre (Noher) también lo recibió. Él tiene esa cosa muy piola que sabe y entiende que está primero el entretenimiento y el espectáculo, y que nadie está queriendo hacer un documental sobre Maradona”.

Y finalizó: “Siempre va a haber, incluso en un documental sobre Maradona, cierta subjetividad y cierta ficción, porque cada quien tiene otra versión de Maradona. Y cada quién tendrá también su versión de Claudia, y también de las personas reales. Cada quién tiene una versión mía: mi vieja te va a decir una cosa, un compañero que tuve hace 15 años, te va a decir otra. Lo que habrá en el medio es una cuestión de ir negociando y repartiendo los pedazos de la torta. Todo el mundo quiere vivir bien. Si están hablando de la vida de uno, uno quiere participar”.