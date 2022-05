Leonel García, íntimo con BigBang: su canción favorita, la actualidad de la música y su talento oculto

Tranquilo, todo un caballero, nunca un desplante o un exabrupto. Una estrella dentro y fuera del escenario. Si bien es reconocido en todas partes del mundo por su voz, Leonel García Núñez de Cáceres, o simplemente Leonel García, logró cautivar a millones de personas empezando por la composición. Son las letras de sus temas, muchos de ellos románticos, la que ccalaron hondo en el corazón de sus fanáticos y le permitieron incursionar en la escena musical con fuerza, primero como compositor de artistas tales como Lynda, Luis Miguel, Kan, Alejandro Fernández y Ernesto D'Alessio, y luego como cantautor e integrante del exitoso dúo musical con Noel Schajris: Sin Bandera.

Amante de la música, el fútbol, el tenis de mesa y las artes marciales, desde hace más de una década se lanzó como solista y, desde entonces, su éxito no se detuvo. El próximo 30 de junio volverá por primera vez como solista a nuestro país para presentarse en un show acústico en el Gran Rex, donde mostrará su nuevo material que juega con las emociones antagónicas y oscila entre la felicidad y la tristeza o "Happy/Sad", tal y como él mismo lo bautizó. Pero mientras palpita su reencuentro con el público argentino, el cantautor, músico y compositor mexicano, dueño de una voz privilegiada, dialogó con BigBang de todo: la actualidad de la música, sus temas favoritos y la pandemia.

Si bien ya conoces el país, es la primera vez que vas a tocar como solista. ¿Cómo va a ser este show de trío acústico?

-Por fortuna voy a estar por primera vez como solista y me da mucho gusto. No te puedo ni expresar el gusto que me da porque son muchos años de espera, de ir con Sin Bandera muchas veces, de visitarlos decenas de veces y tocar en lugares preciosos, pero nunca haber ido yo solo con mi trabajo. Me emociona muchísimo y no sabes cómo estoy de agradecido con la vida y con las personas que nos están llevando también.

Es un show muy íntimo. Me gusta a mí también las formaciones muy íntimas, tengo mi show con toda mi banda, pero escogimos irnos así a trío. Vamos a estar haciendo este show en Argentina, en Santiago y después vamos a Estados Unidos a hacer un par de fechas también en este mismo formato con mi pianista, Carlos Sostaica, y mi violinista, cantante y amigo, Luis Cardozo. Hacemos un trío interesante, yo con la guitarra.

Se vuelve muy íntimo, muy cercano a la gente y muy emocional. Me parece que tiene mucho de estas formaciones pequeñas que tiene el jazz, el blues, el flamenco e inclusive, en algún momento hasta el tango. Como estas formaciones pequeñas que dan espacio a la improvisación, que te dan la posibilidad de escuchar todos los detalles. Para lo que yo hago, creo que es muy bonito y adecuado, porque pasan muy bien la emoción a la gente. Creo que va a hacer una experiencia preciosa.

¿Por qué te volcaste a este concepto de emociones antagónicas, felicidad y tristeza?. ¿Cómo surge esta idea?

- Mi último EP que saqué con dos canciones se llama Happy/Sad justamente. Hay una frase que usan mucho los americanos..."This is Happy/Sad", como "bitter sweet", como "dulce/amargo"...la vida es así, creo que no hay cosas que son así, sino que todo es así en realidad.

Recuerdo el libro de un maestro japonés que leí hace muchos años que hablaba de la vida del Samurái y demás, y él mencionaba que el Samurái siempre sabe que en los momentos más felices, siempre está la presencia de la tristeza o la nostalgia, de la muerte al final, del final del ciclo. Hay que entender que al final todo se termina, todo se acaba y hay una nostalgia que está mezclada con las cosas lindas, con las cosas bonitas.

Últimamente han pasado cosas en mi vida queme han hecho pensar mucho en este tejido que tiene la realidad en el que vivimos, que es un tejido muy interesante; donde nunca están separados por completos la felicidad y la tristeza, el placer y el dolor o las cosas buenas de las malas, están entre mezcladas y uno va como navegando entre lo bueno y lo malo.

Como dicen los estoicos, no se trata de que no te vaya a pasar nada malo en la vida, te van a pasar muchas cosas malas en la vida, se trata de cómo navegas a través de esas cosas malas, cómo poder salir adelante, cómo las enfrentas y muchas veces la felicidad viene de poder enfrentar correctamente un momento de tristeza. Entonces es bien interesante y a partir de ahí, todo lo que voy a sacar del disco nuevo será una canción a lo feliz y otra a lo triste.

Si, algunos momentos los llevo a mis canciones. No todo lo que me pasa lo llevo a las canciones y no todo lo que llevo a las canciones me pasa a mi. Hay cosas que también le pasa a gente que está alrededor, que me cuentan o que me alcanza a tocar la historia de lo que estoy viendo y bueno, trato de capturar historias de todo lo que me va sucediendo y, a veces, lo que sucede no necesariamente lo cuentas literal, sino que solamente afecta un poco la manera en que trabajas o afecta mucho, pero no cuentas exactamente qué es lo que te pasó, sino que se insinúa en algunas de las canciones que haces. Y me gusta mucho eso, ir capturando historias de todos.

Hay de todo, desde la felicidad que tengo en mi casa con mi pareja (Floria Gonzáles), que es una relación muy linda...tenemos un hijo desde hace ocho años y cambia todo. Y cambia todo, es muy bello tener una historia en común con alguien y eso obviamente lo llevo a canciones como en el disco de 45 RPM donde hay una canción que se llama "Morir" que habla de nuestro gato, de nuestro cactus y de todas las cositas que hay en casa y te hacen sentir que tiene un hogar. Eso de la parte feliz, en la parte triste vez un montón de historias de gente que se tiene que separar, historias de amor que terminan...

A principios de año falleció mi madre y eso también afecta muchísimo todo lo que escribes, la manera en qué cantas y lo que estás pensando cuando trabajas, porque ya no está ella para verlo, para escucharlo y entonces, todo lo que te va pasando en la vida, personas que conoces o ama que de pronto ya no está, va afectando tu visión del mundo y cómo encaras tus emociones. Es muy bonito como la vida te va llevando y enseñando cosas y todo eso se tiene que verse reflejado en tu música, en frases, historias, en emociones. Ayer publiqué una foto con ella, que fue el día de las madres acá en México, y puse que gracias a ella soy el hombre que soy y, además no le habría gustado la foto.

¿Cómo ves la escena musical actual?

- Es interesante, se está volcando mucho hacia lo Urbano, inclusive los solistas. No sé si está tan de moda agarrar la guitarra o el piano y componer tus canciones....ahora tal vez está más de moda una programación y encima, hacer un patrón de acordes y componer una canción mucho más hacia lo urbano.

La canción ya nace con el ritmo, con esta naturaleza de urbano que tiene mucha influencia del hip hop y de todo lo que empezó a pasar en Estados Unidos a finales de los 70´. Por ahí, hay algunas luces de cantautores que están apareciendo, interesantes, en Argentina, España, Chile y en México. No son demasiados, me gustaría que fueran más porque siento que no es la época de auge del cantautor.

Tal vez deba terminar el ciclo en el que estamos para que haya un renacimiento, pero bueno...tenemos a nuestro Ed Maverick acá, Álex Ferreira por aquí, Kany García en Puerto Rico, Jorge Drexler que tiene muchos años llevando la bandera de cantautor por todo el mundo, Pedro Guerra que es un gran ícono de los cantautores en España y creo que empieza a haber jóvenes que se interesan con decir "bueno, tal vez lo mío no es el urbano y prefiero seguir haciendo canciones desde otro lugar". Creo que el cantautor trae otro tipo de canciones y letras que también son necesarias y útiles para ciertos momentos de la vida.

¿En algún momento se te cruzo la idea de volcarte al género urbano?

- Yo me veo como un cantautor, así que es difícil visualizarte como un artista urbano. Es otra cosa diferente, requiere otras habilidades, otro manejo del escenario, otra manera de vestir, otra manera de ver el mundo y otros temas que te importan. Son como prioridades que están en otra parte. Yo me identifico mucho más con un Jason Mraz, Jack Johnson, John Mayer, Billy Joel o un Elton John que con lo urbano.

Y voy a hablar de gente del hip hop también, yo no podría hacer lo que hace Kendrick Lamar, Jay-Z o Eminem. Son otra categoría del artista que hace hip hop, por ejemplo, o el que hace urbano o reguetón. Son otro tipo de artista que, inclusive, nace de otra manera, en otro tipo de barrios, en otra ciudad, con otro tipo de entorno en la calle, qué está pasando en la calle donde él nació, qué tipo de lenguaje se habla ahí, cómo fue su infancia, su familia...

Todo eso te va llevando a distintos géneros. Por ejemplo, el urbano me parece más este tipo de género de salir adelante, de la situación difícil, del barrio, hablar del dinero que has ganado, de los logros que estás teniendo, de tu coche, del jet, de las cosas que estás consiguiendo y de que estás escapando como una situación difícil como es el hip hop también en Estados Unidos, que habla de escapar del barrio que es terrible, donde viste morir a tus amigos, donde hay delincuencia y tu escapaste a través de la música.

A mi me tocó diferente, de casa, de familia. Mis papás se rompieron la espalda para pagarnos una escuela privada a mi hermano y a mi, y nos tocó como más tranquilos, no tuvimos que estar en la calle o escapando de los delincuentes. Sí había un par de delincuentes en el barrio, siempre hay, pero es otra realidad, más tranquila y creo que esa realidad me llevó a mi a ser un cantautor que hacer un artista más de protesta o urbano.

¿Siempre quisiste ser cantante?

- No siempre. Yo empecé a ser cantante como por hobby. Mis papás cantaban y yo quería cantar como ellos y, de pronto, descubrí que se podían componer canciones porque mi mamá componía un poco y dije "¡Ah!, ok. Esto está muy lindo de hacer, en mis tiempos libres cuando estaba en mi casa y regresaba de la escuela".

Lo hacía y de pronto me empecé a dar cuenta que a la gente le gustaba y me pedía que lo hiciera. Empecé a cantar en fiestas y a ser conocido entre mis amigos y algunos otros porque yo cantaba con mi guitarra. me di cuenta lo que la música le hace la gente, de lo importante que es, lo profundo que es el efecto que tiene la música, que te cambia el momento, te hace reír y sorprenderte.

Recibí cumplidos y muchos comentarios de gente que ni siquiera conocía, desconocidos que se acercaban a decirme cosas y eso me enamoró, me enamoró el poder que tiene la música de transformar y de hacer sentir. Me dije "bueno, esto me gusta. Lo voy a seguir haciendo toda la vida aunque me dedique a otra cosa, no sé, publicista o lo que sea". Y ya la vida me llevó por caminos donde terminé dedicándome a esto.

¿Cómo te llevas con tu público, sobre todo con el masculino, que no es poco y se anima a gritar cada estrofa de tus canciones y a abrazar a su lado más sensible?

- Sorprendentemente bien. Traté de analizar ese fenómeno porque me encanta. Estoy cantando en los shows en vivo y recibo muchos "te amo" de los hombres. Hace poco hice un show en la Ciudad de México y venían muchos "te amo" de hombres y yo siempre los agradezco.

Después fuimos a cenar a un lugar con unos amigos que estaban en el público y me decían: además de que está muy cool que te griten tanto los hombres, muchos de ellos vienen con sus parejas y es algo muy bonito porque siento que es una complicidad, que de algún moto estoy pudiendo hablar a través de las canciones que hago, se están identificando con la manera que digo las cosas porque representan mucho de lo que ellos viven con sus parejas y quisieran decirles.

Se vuelve como una fraternidad muy bonita entre los hombres y la música que hago yo. A veces son más expresivos los hombres que las mujeres hacia mi trabajo. De hecho, me ha tocado muchísimas veces que se acerca una pareja y el que quiere la foto es el hombre y la que la toma es la mujer. Y la chica no quiere foto y se van. Lo que entiendo es que ellos están recibiendo esto como alguien con el que se identifican a nivel musical.

¿Tenés pensado en algún momento abandonar la escena musical y dedicarte a simplemente a producir o el escenario siempre va a ser tu lugar en el mundo?

- Ojalá pueda producir un poco más de lo que vengo produciendo hasta ahora porque ha sido poco, pero me veo tocando siempre. Yo admiro mucho a David Byrne, Elvis Costello o al mismo Paul McCartney que los veo de gira todavía y ahí andan, haciendo conciertos, tocando con 701, otros ya rayan los 80 y otros están en los 60....hay un montón de bandas que siguen tocando, que están grandes y eso está bien padre.

Seguir tocando con tus músicos, que son tus amigos, con canciones nuevas, con un público que crece contigo aunque te hagas señor y de pronto, resulta que los jóvenes voltean a ver a estos artistas como ejemplos. Es increíble que de pronto los viejos también marquen un camino y una pauta a seguir. me veo como un viejito cantando sus canciones y trayendo canciones nuevas, cuestiones visuales nuevas y seguir aprendiendo.

Comenzaste como compositor, después alcanzaste un gran éxito con Sin Bandera y ya llevas 10 años como solista. ¿De cada faceta de tu vida como artista tenés algún tema favorito?

- Como compositor te puedo decir que tal vez la canción que compuse para alguien fue "Me dediqué a perderte" para Alejandro Fernández. Es una canción que donde sea que la canto, la gente la canta, la reconoce y muchas veces no sabe que yo la escribí. Lo cual me divierte cantarla en mis shows y que la gente diga "por qué está cantando este tipo esta canción si no es de él" y es muy bonito esa parte del compositor.

Con Sin Bandera hay muchas, la verdad es que ha sido y sigue siendo una carrera maravillosa. Ayer estuve viendo cómo van las canciones del disco nuevo y creo que la gente está abrazando varias de esas canciones nuevas que están saliendo. Es cierto que el fanático escucha las canciones para luego irlas a cantar en el show cuando te va a ver en vivo y ¡me encanta!.

Así que bueno, con Sin Bandera evidentemente "Entra mi vida" que fue la primer canción con la que abrimos puertas, con la que llegamos a la gente por primera vez, pero ahí te puedo mencionar muchas como "Que lloro" y muchas. Y como solista, la canción que más escuchada y más importante de mi carrera como solista es "Para empezar". Es la canción que más views tiene, la que más me pide la gente y la que de algún modo, logró desmarcarme de Sin Bandera, que la gente dijera que son dos cosas diferentes, dos artistas distintos, y a partir de ahí vinieron "Recuerdas" o "Bailar", rolas de otros discos que también han sido muy importantes. Pero "Para empezar" fue la que empezó con todo eso.

¿Hay alguna frase que haya marcado tu vida o tu carrera?

- Cuando te preguntan por una frase se te borran todas de tu mente y ya no te acuerdas de ninguna (risas). Leí muchas, pero voy a decir la primera que se me ocurre y que es importante para mí. Es un refrán muy antiguo y me parece que es Chino, que suelen decir mucho "ten cuidado con lo que deseas porque se te va a hacer realidad" y esa frase marca mucho mi vida porque aprendí que existe la manifestación de las cosas y que a través del pensamiento repetido se puede manifestar cosas en la realidad. Esas cosas pueden ser tan hermosas o tan horribles como tus pensamientos.

O sea, si tu estás esperando que te pase algo horrible o piensas que tu vida va a ser miserable, espantosa y todo el tiempo estás pensando en eso, es muy posible que tu vida sea espantosa o miserable. La mente tiene un poder tremendo de creación y si tu no te das cuenta del poder de tu mente, tu mente está creando sin tu conciencia y sin que tu estés presente en es proceso. Eso ha ayudado mucho a que esté mucho más consciente de lo que estoy pensando, sabiendo que lo que estoy pesando en algo negativo o asustado de que las cosas pueden salir mal, tengo un gran porcentaje de posibilidades de que salgan mal.

Por eso existe eso de Ley de Murphy, que es maravilloso, porque es como el sentido del humor al respecto de como crea la mente. Siempre que estás esperando algo malo, pasa. Si tenés miedo de que algo malo pase, pasa. Entonces teneos que cuidar mucho eso, qué pensamos y cómo pensamos. Como dice Jordan Peterson, "probablemente la culpa no sea del mundo, sino tuya". Dejemos de echarle la culpa a todo lo que está alrededor y a todo lo que está alrededor de nuestros males y comencemos a estar mas consciente de lo que pensamos, lo que hacemos y qué hacemos para que las cosas no sean como no nos gustan.

¿Cómo te marcó o afectó la pandemia del COVID?

- Extrañé mucho tocar, extrañé mucho salir, extrañé mucho al público. Fue difícil estar encerrado, ver a mi staff, a la gente que trabaja conmigo, sufrir. De pronto uno tiene ahorros, pero no todo el mundo lo tiene y hay muchas partes del personal que viven al día, les vas pagando con lo que van trabajando y fue demasiado el tiempo que no pudieron trabajar, no pudieron tener ingresos, empezaron a buscar alternativas que no tenían nada que ver con las cosas a las que se dedicaban, a vender lo que pudieran vender y hacer lo que pudieran hacer.

Fue difícil tratar de ayudarles, se hicieron varias cosas y eventos online para recaudar fondos para nuestro personal más lo que nosotros podíamos darles por nuestra cuenta. Tratar de mantener a a la familia unida porque no sabíamos cuánto iba a durar esto y queríamos que cuando pasara, queríamos tener todavía a la familia unida. Fue muy difícil y muy duro.

Obviamente la gente que se enfermó y que desgraciadamente no libró la pandemia y ya no están con nosotros, me pasó casos cercanos de gente que conozco que no pudieron pasar la pandemia y fue muy triste. Me afectó ver a la gente sufrir y pasarla mal. Por el lado positivo, pude estar con mi hijo casi dos años casi todos los días y eso es muy extraño.

Creo que esta generación va a estar marcada por el trauma de esta encerrados y por la presencia de los padres mayor a lo que otros niños tuvieron en la historia de la humanidad. Lo vi crecer, convertirse de bebé a niño y nuestra relación es mucho mejor ahora que hace dos años. Con mi pareja también fue muy interesante porque vi como muchas parejas no soportaban esta crisis y terminaron separándose y mi caso fue bueno. Reforzamos la química, la unión, pero sigue habiendo un poco de vestigios de lo que fue y de cosas que aún no se han arreglado. Pero creo que ya hay un poco de luz.

¿Tenés un talento oculto por fuera de la música?

- Me gusta mucho el ping pong, no soy nada malo. Juego mucho acá en casa. Ahora mi chica se rompió el tobillo y no estamos jugando hasta que se alivie, pero nos gusta mucho. Me gusta mucho el fútbol, soy un apasionado desde que jugaba en la escuela, en casa, fui portero, lateral derecho....en México le voy al América porque nací aquí, en la Ciudad de México, y en ese entonces cuando era niño era tetra campeón y todos los niños en esa época le íbamos al América.

En Argentina respeto mucho, sé las rivalidades que hay, sé los equipos que hay, sé de Boca, sé de River, de muchos de la provincia y no me atrevería a ir por ninguno porque creo que hay que tener una razón e inclusive los que dicen que le van al Barcelona o al Madrid estando en México siempre me parece cuestionable porque digo que no sé si hay una razón suficiente para ir por un equipo que es de otro país y no el tuyo.

Pero me encanta el fútbol, siempre estoy viendo la liga alemana, francesa, inglesa, italiana y estoy pendiente de mundiales, Eurocopas, Champions porque se me hace un deporte bellísimo.- Y terminando con las monadas que sé hacer, practicamos aquí muchas artes marciales. A mi siempre eme gustaron y aquí pateamos un poquito, pateamos un poquito y tiramos con el arco un poquito aquí en la casa.