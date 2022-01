¿Les creés? El "operativo amor" de Stefi Roitman y su suegra tras el escándalo en la boda

¿Haya paz? Stefi Roitman y Ricky Montaner armaron las valijas luego de su fastuoso casamiento y partieron rumbo a Miami para disfrutar de su luna de miel. Sin embargo, una pelea que habría tenido lugar durante la boda entre la novia y la madre del novio desató una nueva interna en el "clan Montaner". El "operativo amor" que Marlene activó para "limpiar su imagen", el guiño de Stefi y el rol clave que jugó Ricky en la "reconciliación instagramera".

De acuerdo al periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, Stefi y Marlene protagonizaron un momento de "mucha tensión" durante el casamiento. ¿El motivo? La decisión de la madre de Ricky de vestirse de blanco, algo que habría sido interpretado por la novia como un intento desesperado para opacarla en su gran día.

"Más allá del casamiento, a mí me cuentan que en la relación de Stefi y Marlene hay tensión. Alguien me decía que en un momento de la fiesta, Stefi dijo: 'Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda", consignó el periodista.

Atentos a la repercusión mediática del rumor, los Montaner decidieron activar un "operativo contención" y fue la propia Marlene la que dio el primer paso. ¿Qué hizo? Compartió en su cuenta de Instagram una foto de la pareja durante su casamiento.

"Qué imagen hermosa esa. Cada minuto fue fuera de lo normal. Dios, la familia, los amigos, la belleza, la creación, el trabajo en equipo, la música, el amor. Dios es sobreabundante. Los Montaner en manada", escribió la mujer de Ricardo.

Para sorpresa de muchos, Stefi decidió tomarse un respiro durante su luna de miel para responderle a su suegra. "No paro de sonreír viendo cada videíto o foto. Qué sueño más hermoso. Los amo mucho. Estoy así", escribió, al tiempo que acompañó el texto con una serie de emojis de emoción.

¿La frutilla del postre? Como no podía ser de otra manera, Ricky le dio like a ambas publicaciones y sumó un especial "las amo" dedicado a su madre y a su flamante mujer.