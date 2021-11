"Les mandó videos practicando la autosatisfacción": Yanina Latorre acusó a la China de intentar seducir a futbolistas casados

Toda la novela en torno a la discusión, luego reconciliación y ahora parecería que nueva pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo más hoy cuando en Los Ángeles de la Mañana (LAM) contaron detalles de lo que habría sido un encuentro que se concretó entre el futbolista y la actriz Eugenia “China” Suárez.

La noticia fue dada conocer por una de las panelistas del ciclo, Yanina Latorre, quien desde que comenzó todo el culebrón oficio como vocera de Wanda. “A Wanda le empezaron a llegar mails, con mucho detalle”, contó Latorre quien luego relató la llamada de un amigo de Suárez a Nara para contarle que hubo un encuentro con Icardi.

“Un amigo de la China le contó a Wanda con lujo de detalles que ellos e habrían visto en París”, agregó Yanina. Por ese motivo Wanda habría regresado a Milán desde París en donde estaba junto a Icardi. “Está buscando las pruebas”, remarcó. Es que ahora el objetivo de Wanda estaría puesto en comprobar que efectivamente el coqueteo entre su marido y la actriz habría pasado a mayores.

Incluso la panelista contó que vía Instagram, Suárez le escribió recientemente a Icardi. Pero esa no fue la única revelación. Al parecer otras cuatro “botineras” se contactaron en las últimas horas con Nara para comentarle que su maridos recibieron diferentes videos por parte de la China. Siempre según Latorre, en las imágenes se vería a la actriz masturbandose.

“Hay cuatro botineras, grosas, grosos ellos. Uno muy mencionado, la mujer estaría en Puerto Madero, cerró su IG. Otro muy buen jugador también. Son todos de la selección. Que le mandaron videos de la China Suárez practicando la autosatisfacción y Wanda le encontró ese video”, contó ella.

“Son jugadores de la selección. Tres viven en el exterior y uno acá. Todas se enteraron y no. Una de las botineras comparte agencia con la China Suárez. Wanda se la agarra con Mauro pero también con la China”, remarcó Latorre. La única modelo que comparte la agencia Multitalent es Chechu Bonelli, que está casada con Darío Cvitanich, actual delantero de Racing Club de Avellaneda.

Todo sucedió en el mismo programa en el que la panelista contó detalles de la conversación, y posteriores insultos, que compartió con la actriz. "Ayer me llamó la 'China' Suárez a los gritos", reveló la periodista al aire, al tiempo que precisó que justo se encontraba en el garaje de su departamento del barrio de Belgrano R cuando recibió la comunicación de la actriz.

"Quise chequear la información de si su nuevo novio estaba o no en pareja a través de un amigo suyo, ella se enteró y me llamó a los gritos para aclararme que no. Me dijo: 'No te llamé para hablar de Wanda, te llamé para aclarar que no tiene novia. No soy una roba novios”.

Latorre le respondió con un picante: "¿Quién sos? Bajame dos tonos". "Estaba a los gritos, soberbia, antipática, seca, altanera, fría, maltratadora. Me dijo: 'La próxima vez me llamás a mí, porque esta es la segunda vez que te llamo (la primera fue por el escándalo de los metros robados de una casa) y ya me estoy cansando. Me amenazó. Me dijo: '¿Qué problema tenés conmigo? Vos siempre das mis primicias. Le dije que no tenía ningún problema, que las daba porque me llegaban”.

A lo largo del mano a mano, Latorre reconoció que perdió la paciencia. "En un momento empecé a gritar yo. Me dijo: 'No me grites vos, que a mí no me grita ni mi mamá'. Le respondí: 'Tu mamá te tendría que haber pegado dos gritos, así saliste. Pare mí no sos put..., sos una mala persona y de eso no se vuelve. Le cagaste la vida a Tobal, a Pampita, a Wanda y tengo varios nombres más, que no los voy a dar porque no se terminaron separando. Le dije lo de Accardi, todo".