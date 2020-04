Leticia Brédice acusó a su pareja de "ladrón", "violento" y "maltratador" en las redes

Leticia Brédice y Federico Parilla llevan en pareja hace tres años: se conocieron en 2015, cuando ella participó de Tu cara me suena, el ciclo que conducía Marley por la pantalla de Telefe. En ese momento, él era el encargado de crear las máscaras que usaban los famosos en el programa.

Sin embargo, los primeros cortocircuitos de la pareja aparecieron en octubre del año pasado, cuando la actriz explotó a a través de su cuenta de Instagram acusó a Parrilla de violento. “Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noche. Respeta. Pendejo con chupines”, dijo.

Pero a pesar de su enojo, Leticia no tardó en borrar las publicaciones y le pidió disculpas públicas a su pareja: "Perdón por generar una noticia solamente por estar enojada con vos. No lo mereces. Querido mío me disculpo. Sos una persona amada por los míos y por mí. Este no es el medio”.

Lo cierto es que a menos de un año de aquella polémica, la actriz volvió a la carga una vez más contra su pareja acusándolo públicamente de "ladrón" y "maltratador" ante sus más de 76 mil seguidores a partir de una historia que compartió el joven en sus historias.

Leticia copió aquella publicación -en la que el joven utilizaba un filtro y ponía: “Es espíritu de @alohabelu se apoderó de mí”- y le agregó: “Y vos (te apoderás) de mi dinero”. En otra historia, para que sea aún más clara la denuncia, Leticia fue más allá y le sumó: “Y vos, ladrón, mi camioneta”.

Al final, la ex Bailando por un sueño utilizó una postal suya para referirse a cuestiones de género. “Basta de abusadores, maltratadores. No violencia física. Esto es violencia. Mentiras”, escribió, luego de arrobar a su novio y acusarlo de "maltratador".