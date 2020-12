Leyenda de la tele: el perrito Alfonso cumple 39 años y su dueña, Cecile Charré, se lo festeja en las redes

Si miraste Telejuegos, es probable que no llegues a ser población de riesgo, pero le pegues en el palo. Lo mejor que tenía aquel programa´infantil, además del querido gusanito Gomma Gomma (¡Qué lindo y qué simpático que sos!) era el perrito Alfonso, creación genial de la conductora del programa, Cecile Charré. ¿Te acordás de Alfonso?

Bien: es hora de que sepas que Alfonso cumple ¡39 años! Así lo anunció la propia Cecile a través de su muro de Facebook. Aquí la prueba:

Alfonso, amigos, era (es, sólo que ahora no tiene pantalla) fabuloso. Una de sus principales gracias consistía en que te ladraba, amenazaba con morderte, te asustabas, te reías por haberte asustado de un perrito-muñeco, jejeje, cómo caí. Pero al rato Alfonso te volvía a ladrar y te volvías a asustar. Tenía una formidable capacidad de expresión ("hablaba" a su modo perruno) y los niños de su época lo adoraban, o debo decir "lo adorábamos". Alfonso era una estrella infantil y cómo tal, llegó a salir en la tapa de la revista Billiken. Acá los tenés.

Alfonso ladraba y lloriqueaba como buen perrito. Como se ve en la foto, era blanco y té con leche y estaba siempre vestido con una manta escocesa. Cecile es una gran ventrílocua y tal vez no fue reconocida como corresponde. Es decir, fue famosa como conductora de programa infantil, pero pocas veces se destacó su extraordinaria habilidad para la ventriloquia, La capacidad para reproducir voces animales desde la ventriloquia se denomina "polifonía". El primer ventrílocuo que pasó por la Argentina, el alemán Carl Hermann, era polifonista. En el año 2011, Cecile se sometió a un estudio que no existía cuando ella conducía Telejuegos. Se llama rinofibroscopía. Así descubrieron que puede manejar a voluntad músculos de movimiento involuntario y habitualmente inmanejable. De todas maneras, nada de eso nos importaba a los niños de principios de los 80. Para nosotros, Cecile y Alfonso eran inseparables, pero eran (y siguen siendo) dos amigos de nuestras meriendas.

Cecile había arrancado con una perrita llamada Wendy en Canal 9, en un programa llamado Verano mágico. El programa les gustó a los ejecutivos de ATC, que le ofrecieron pegar el salto. Cecile, entonces, cambió de canal y de can. Y entonces Wendy fue reemplazada por Alfonso, y entonces nació la leyenda en un nuevo programa: el inolvidable Telejuegos. Ahora Cecile vive en Córdoba, en Villa Rumipal, con su marido Tito Bleuville, artesano y creador de muñecos para ventriloquia. Cecile y Alfonso ya no hacen más tele, pero de tanto en tanto se dejan ver en plazas, en parques, etc. para chicos que no habían nacido cuando Telejuegos ya era un programa exitoso. Y la magia, por supuesto, sigue intacta. ¡Feliz cumple,amigo Alfonso!