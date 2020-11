Lío Pecoraro reapareció desde el Hospital de Clínicas y agradeció las donaciones de sangre

El periodista Lio Pecoraro reapareció públicamente con un video que grabó desde su habitación en el Hospital de Clínicas, donde se encuentra internado por un tratamiento contra la leucemia que le diagnosticaron semanas atrás. Agradeció todo el cariño que recibió de colegas y fans, pero además hizo énfasis en la campaña de donación de sangre que se llevó a cabo para ayudarlo.

“Estoy grabando este nuevo video para decirles que estoy en proceso de tratamiento y quiero compartir este agradecimiento enorme con todos ustedes. No tengo otra palabra más que ‘gracias’ por tanto cariño, por tanto apoyo, por tanta dedicación, por tanto rezo, por tanta oración, por la cantidad de gente que me ha sorprendido y vino a donar sangre”, arrancó el periodista en las imágenes que subió a su cuenta de Instagram.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Estoy atravesando este tratamiento que está siendo muy bien llevado adelante. Porque, además, como dije desde el comienzo: esto está decretado y ganado”, agregó. “Para mí es muy importante cuando uno se pone una idea en la cabeza y la lleva adelante con convicción. Más el apoyo y, obviamente,el trabajo de todo el equipo médico, enfermeros, la gente de la dirección hasta la gente de limpieza del Hospital de Clínicas, que es realmente impecable”, continuó.

En los últimos días las redes sociales de casi todos los famosos de la farándula argentina se llenaron con la publicación de pedido de donación de sangre para el periodista. A principio de noviembre, Pecoraro tuvo que ser internado de urgencia por diferentes complicaciones en su cuadro. Dentro del Hospital de Clínicas continuó, y continúa, con su tratamiento contra la leucemia pero con mayores controles.

A principios de noviembre su cuadro se había complicado por lo que tuvieron que internarlo. “Se informa que el paciente Lío Pecoraro se encuentra curando su enfermedad en una sala de internación clínica y evolucionando acorde a lo esperado, sin asistencia respiratoria mecánica”, sostenía el primer parte médico que difundieron por ese entonces la autoridades del nosocomio.

Por suerte en el último parte médico, que se difundió ante de que el periodista publique el mencionado video en las redes sociales, las autoridades del Hospital de Clínicas sostuvieron que del de tener un respirador y que pasó a una habitación común ya que el periodista “está evolucionando acorde a lo esperado”.

Volviendo al vídeo, en uno de los pasajes Pecoraro bromeó con que tuvo que raparse por el tratamiento. Cabe recordar que en los tratamientos contra el cáncer, conocidos como quimioterapia, lo que se hace es introducir, vía transfusión sanguínea, un componente en el cuerpo que ataca la formación y reproducción de células lo que hace que, entre otras cosas, se le caiga el pelo a los pacientes, que sus heridas no puedan cicatrizar, y otros efectos más.

“Jamás imaginé en la vida raparme a este punto. Pero con mi compañero Fernando Piaggio (coconductor junto a él del ciclo El Run Run del Espectáculo, por Crónica TV) y Edu, que está acá, mi enfermero de todas las tardes que me rapó, me parece que me quedó lindo. Por lo menos estoy recibiendo buenas críticas”, agregó.

Aquellos que quieran donar sangre, deberán acudir al tercer piso del Hospital de Clínicas (Avenida Córdoba 2351). Tienen que ser mayores de 18 y menores de 65 años, haber respetado las cinco horas de ayuno y llevar consigo el documento de identidad.