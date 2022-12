Lissa Vera en BigBang: el éxito de Bandana, la denuncia por Violencia de Género de Lowrdez y el Hotel de los famosos

El año todavía no terminó y Lissa Vera no para. Con proyectos nuevos por delante, la integrante de Bandana augura un gran porvenir laboral. “Estoy con mucha actividad y proyectos para el año que viene. Televisivamente siempre tengo cosas y siempre estoy vigente. Con Bandana, que gracias a Dios la gente ama, tenemos muchos shows y propuestas para hacer temas nuevos, aunque lleva tiempo”, cuenta a BigBang la ex participante de “El Hotel de Los Famosos”, que el sábado 3 de diciembre se presentará junto a Lourdes Fernández, para despedir el año en Vorterix de Rosario.

“También tenemos en vista ir a Uruguay, hacer una fecha en Buenos Aires y el año que viene también hay propuestas para ir al interior. Bandana siempre se mueve y principalmente hacemos lo que nosotras queremos. No transamos con ese asunto de salir a hablar de medio mundo para después tener una temporada”, subraya la artista y compositora.

Fuera de la órbita laboral, la cantante vive días movidos. Tras conocerse la reciente denuncia de Lowrdez, su colega y amiga, por violencia de género (a través de la publicación de un video que evidencia golpes en rostro y cuello) elige correrse de la escena aunque la situación la salpica de cerca. “Nosotras siempre tratamos de evitar el escándalo. Nunca nos gustó el circo mediático, siempre le escapamos. Y a veces se dan estas cosas, principalmente en situaciones tan privadas, que es un poco incómodo. Pero en este caso en especial era necesario por Lourdes, porque estaba pasando algo muy feo”, admite Vera, que desde hace dos décadas mantiene un vínculo de hermandad con su compañera de escenario.

“Las primeras que juzgan o te ponen en tela de juicio son las mujeres. Eso es lo peor de todo, lo más triste. Cuando uno abre la caja de pandora, hay de todo. La gente dice cualquier barbaridad. La humanidad se merece que le caiga un asteroide encima... Me entristece porque no hay necesidad de tanta violencia, el odio acumulado de las personas. Para mí es tremendo, nunca había vivido algo así tan de cerca”, admite Lissa, sobre la falta de empatía con las mujeres que cobran el valor para denunciar la Violencia de Género.

Pese al delicado momento -que actualmente marcha por la vía judicial- el itinerario de Bandana continúa en actividad. De hecho, un inesperado reencuentro de la dupla con Virginia Da Cunha, ex integrante del icónico grupo pop, encendió la ilusión de sus fans. “Fue algo loco. “Viri” tenía unos amigos que se casaban y querían contratar a Bandana. Después ella se sumó a la Bandana Party que veníamos haciendo con Lourdes. Tuvimos que ensayar y se vino para Buenos Aires, porque está viviendo en Mendoza. Y cuando vino aprovechamos para charlar un montón de cosas, porque no nos veíamos hace mucho tiempo”, dice.

-¿Cómo fue el reencuentro?

-La verdad fue muy lindo. Recordar coreografías, armar situaciones y pensar vestuario. Fue maravilloso y de alguna manera “Viri” fue parte de eso que surgió después de que ella se fue. Que Bandana fue mucho más independiente, mucho más nuestro. Lo disfrutamos un montón.

-Y en esa independencia musical, hicieron la canción “No No No”, que hoy se resignifica por su mensaje contra la Violencia de Género.

-Hicimos el video con Ezequiel, dueño de La Plop, que fue el director. ¡Y las ideas que tuvo fueron fabulosas! Grabamos el tema y necesitábamos un video que sea fuerte. Ya somos minas grandes, mirá las situaciones que vivimos... Aparte si vos lo ves arranca en un bar, con tres mozas y las tres son violentadas de alguna manera. Incluso la coreografía. Es todo muy simbólico. Se les tapa la cara, los ojos, la boca a las chicas en medio del baile, se las arrastra. Es tremendo y es lo que viven muchas mujeres. Pero la violencia en las personas está y no tiene género. Siempre lo pensé así.

-Estas semanas siguieron adelante con los shows. ¿El escenario es un bálsamo?

-El escenario es algo que a nosotras nos da paz y alegría. Son nuestras aguas, estamos siempre ahí. Mostrando lo que nosotras sabemos hacer que es cantar. Somos personas que estamos en los medios hace 20 años y tenemos algo que ofrecer. No nos interesa pelearnos ni aparecer mostrando cualquier cosa que no sea lo nuestro.

-¿Tu familia también es ese lugar de paz?

-Siempre que me pasa algo o tengo alguna situación están mis padres. Que me apoyan, que me ayudan, tirándome algún consejo. Cuando iban a verme al “Hotel de los Famosos”, no podían hablarme, pero siempre de alguna manera trataban de apuntalarme.

-Algunos de tus compañeros de “El Hotel de los Famosos” dijeron que no repetirían la experiencia. ¿Qué sensación te dejó a vos tu paso por el reality?

-Yo sí lo repetiría. En el momento fue medio agotador porque estuve lejos de mis nenas, pero me gustó la experiencia y quizás no terminé tan golpeada como otros. Pero todos queríamos ganar y a todos nos pagaban, así que decir que había víctimas, no creo.

-¿Te arrepentís de algo?

-Tendría que haber sido más cruda. Yo me sentía incomoda teniendo que elegir a alguno para que se vaya. Pensaba: “si lo nomino y se va, se termina su laburo”. Pero también era parte del juego. Tendría que haber sido menos sentimental y más estratega. Pero la pasé bien y lo volvería a hacer.