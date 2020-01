Listo, poné el agua: ahora Esmeralda Mitre intentó "explicar" qué es lo que quiso decir Susana

Las declaraciones de Susana Giménez vuelven una vez más al ruedo. Después de que su propio hermano, Patricio, intentara explicar qué fue lo que quiso decir la conductora; fue Esmeralda Mitre quien en las últimas horas levantó de nuevo la bandera y ofició de "traductora". Cómo justificó las declaraciones de la actriz vinculadas a la pobreza.

"Creo que Susana tiene un punto de razón, la manera que en la que lo dijo no fue la mejor. Deja ver nuestro problema cultural", analizó Mitre en diálogo con "radio idem" (es decir: Radio Mitre). "Si bien es cierto que en el país no hay trabajo porque la economía no está creciendo y es fatal; creo que en un punto lo que quiere decir es que la gente haga lo posible y salga a trabajar".

En sintonía con las repudiadas declaraciones de la conductora, la heredera del imperio mediático propuso que "los pobres" trabajen en el agro y cuestionó a quienes reciben un plan: "Hay mucha demanda en el campo, a eso es lo que se refirió Susana. Hay gente que podría trabajar y no lo hace porque prefiere seguir dependiendo de un plan. Eso pasa porque en nuestro país se perdió la cultura del trabajo".

Hay gente que podría trabajar y no lo hace porque prefiere seguir dependiendo de un plan"

Los dichos de la conductora generaron tal repercusión, que el propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tuvo que salir a explicar el cuadro de situación: "Hay mucha gente que tiene planes sociales y que trabaja. Hoy la Argentina tiene pobreza con trabajo. Hay gente con planes sociales y además es gasista, plomero y hace changas".

Patricio Giménez "bancó" a Susana y fue por más: "Las plazas podrían tener naranjas para que los chicos del semáforo coman"

"Hay un montón de tierras que podrían ser comunitarias. Las plazas podrían tener manzanas, naranjas, para que los chicos que estén en el semáforo, coman. Ese es el plan que estoy tratando de hacer".

"Estamos en un país que tiene un montón de tierras, pero estamos todos concentrados en Capital".

"No tienen que ser tierras de Pereyra Lucena , como dice ( Juan ) Grabois , pero tampoco tienen que ser de ( Lázaro ) Báez . Paremos. Ahí empieza la grieta. ¿Les damos las de Báez o les damos la de Pereyra Lucena ? No, ninguna. Tienen que ser tierras fiscales".

, como dice ( ) , pero tampoco tienen que ser de ( ) . Paremos. Ahí empieza la grieta. ¿Les damos las de o les damos la de ? No, ninguna. Tienen que ser tierras fiscales". "Nuestros abuelos, españoles e italianos, sabían sembrar, y nosotros perdimos ese oficio".

“Investigué el tema y me han mandado fotos de Alemania donde la gente, fuera de la Capital, tiene un espacio un poquito más alejado. Se toma un tren, tiene su espacio de tierra y puede sembrar y cosechar, y tener sus alimentos".

"Me interesa hablar sobre las huertas porque me parece que es productivo. De hecho, he tratado de comunicarme con la persona que designe Alberto Fernández y espero tener alguna reunión porque es un tema que me ocupa".

Las declaraciones originales de Susana Giménez que despertaron bronca y repudio