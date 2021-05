Listorti cruzó a Andrea Rincón, por su polémica salida de MasterChef: "Ella no lo negó"

Un fuerte escándalo se originó a partir de la eliminación de Andrea Rincón en MasterChef Celebrity. Y es que el último domingo,la ex vedette tuvo que abandonar el ciclo culinario que se transmite por Telefe y para despedirse, gritó con fuerza: "¡Viva Perón, carajo!". Sin embargo, el miércoles José María Listorti contó en su programa Hay que ver que la producción tuvo que editar gran parte de la secuencia debido a los gritos y el enojo de la actriz.

Según el conductor, al oír su nombre como la nueva eliminada del reality, Rincón estalló en furia y comenzó a los gritos. "Que cómo podía ser, que era injusto. La verdad es que no sabían cómo frenarla, le dijeron que ya estaba, que era un juego, una competencia. Lo que pasa con el Bailando, que uno tiene que ganar, que le tocó perder a ella porque el jurado decidió que el peor plato era el suyo", resaltó Listorti.

Y agregó: “Para mí, el ¡viva Perón! que dijo fue como '¿un váyanse a cag…’, como diciendo ‘me chu… todos un hue’. Fue de bronca, no de alegría”. Esta versión, claro está, generó polémica y no fue del agrado de Rincón, que le salió con los tapones de punta contra el humorista. "Estoy cansada. Si son periodistas, estaría bueno que hicieran trabajo de periodistas. No quiero entrar en esta", apuntó la actriz.

Furiosa, remarcó que está agotada de recibir "odio" y disparó: "Uno asoma la cabeza y te salen a matar. Es como si a la gente le diera bronca. Ese testimonio de que los drogadictos no pueden salir, es porque realmente cuando me vieron en el piso estaban todos contentos y ahora que me ven de pie, hay que tirarme piedras. Loco, estoy de pie y estoy contenta. Estoy feliz. ¿Y sabés que me salvó? El amor y la gente que me tuvo fe".

Al final, la ex vedette se mostró muy enojada con la versión que habían lanzado en el programa de Listorti y sentenció: "No va a pasar todo lo que dicen, vas a estar bien. Los periodistas son unos mamertos. Chequeen las noticias y hagan las cosas bien”. Pero la respuesta del conductor de Hay que ver no se hizo esperar y advirtió que Rincón en su descargo, nunca negó haber estallado en furia tras su salida de MasterChef.

En ese sentido, Listorti sumó: “No entiendo por qué está tan enojada. Le preguntó el notero por lo que pasó en MasterChef. “Averiguamos. Tenemos gente conocida del canal. Yo trabajé 11 años en ese canal, conozco productores y nos contaron que realmente fue un escándalo. Fijate que Andrea no lo negó, se fue por las ramas. No entiendo porque está predicando amor y después se enoja tanto”.

Al mismo tiempo, el compañero de Denise Dumas aseguró que nadie podría haberse "puesto contento" por el mal momento que tuvo que transitar la modelo con respecto a las adicciones. “Tampoco estoy de acuerdo con esto de que nos poníamos contentos, o se ponía contenta la gente, cuando estaba en el piso y ahora está triste porque está bien. Yo nunca lo vi. Quizás algún comentario de Twitter, pero creo que el medio la respeta y la quiere”,cerró Listorti.