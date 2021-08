Listorti fulminó a los "antivacunas": "No tienen argumentos sólidos, es un debate del medioevo"

Para dar por terminado el feo momento que tuvo que vivir horas atrás al increpado por un grupo antivacunas en la puerta del canal Nueve, José María Listorti publicó un video para contar lo que ocurrió, resaltó que fueron alrededor de 15 o 20 las personas que se presentaron a la salida de su trabajo y aclaró que solo querían "escracharlo" con un megáfono a raíz de su postura a favor de las vacunas contra el COVID-19.

Visiblemente molesto por lo que le ocurrió, el conductor enumeró todo lo que le molestó de la "patota" que lo increpó en la calle y, más tarde, a través de las redes sociales. “No se propone un debate de esa manera, yendo en patota 20 personas al trabajo de uno con un megáfono, es agresivo. Conmigo no tienen que debatir nada, no soy del ministerio de Salud, si están en contra vayan al ministerio, exponer porque están en contra y que el Gobierno decida", resaltó.

En su descargo, el humorista sostuvo que los argumentos que esgrimieron los "antivacunas" hasta ahora no le parecen "sólidos". "Que digan que no hay que vacunarse porque se te pega la cuchara en el cuerpo o que te cambia la genética no me parece un argumento sólido. Que conspiramos con el exterminio mundial, no me parece sólido. Entonces, es difícil debatir cuando no hay un argumento importante", sostuvo.

A su vez, Listorti señaló que solo "se basan en unos pocos científicos" para argumentar su postura en contra de las vacunas, mientras que él se basa "en lo que dicen cientos de miles de científicos a favor de la vacuna, los que están en contra son un grupo chiquito". "Yo soy pro vacuna, analizar si vacuna si o no, es ir al medioevo. No hay que debatir, hay que vacunarse. Si todos fuéramos antivacunas y nadie se hubiera vacunado, imaginen el quilombo que tendríamos", dijo.

Y agregó: "Han dicho que no hay que usar preservativo porque el virus del HIV atraviesa la porcelana, se equivocó ese científico, porque todos los científicos opinan lo contrario. Hay que vacunarse, lo dicen los científicos, no te van a poner un chip a ver qué estás haciendo, no les importa. A nadie le importa dónde estás vos o dónde estoy yo, mirá si va a importar si estoy en el baño haciendo caca o en la cocina haciendo un souffle. No te va a crecer un cuerno, no nos están matando".

Fue así que luego de afirmar que "está comprobado que bajó la mortalidad cuanto mas gente se vacunó", el conductor explicó su frase sobre Los Nocheros que generó todo este escándalo. Cabe recordar que días atrás, Listorti dio su opinión sobre aquellos que se rehúsan a vacunarse contra el coronavirus. “Yo los escuchaba el otro día a ellos (Los Nocheros), que los amo, me parecen brillantes como músicos, pero dar el mensaje que no se van a vacunar porque están sanos, me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así, necesitamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse solos los cuatro a vivir a una isla quietitos”, había dicho en Mitre Live.

Sobre esto, señaló: "Sobre lo de la isla, me peguntaron por lo de Los Nocheros y dije que no estaba de acuerdo, que no hacerlo (no vacunarse) es un gesto de egoísmo, dicen ‘yo si quiero no me vacuno’. No, me perjudicás a mí si no te vacunas porque al virus no lo matamos nunca. Por eso digo que se junten y se vayan a vivir todos juntos, dije isla, podría haber dicho barrio o lo que sea, no los quiero mandar a una isla, se van a morir de literalidad no de COVID-19".

Para terminar, le pidió a los antivacunas que debatan sus posturas con científicos y que lo dejen opinar libremente: “Yo soy muy ignorante en el tema, como creo que lo son los antivacunas, no así no los científico, sino los que leen dos o tres informes y no están capacitados para debatir conmigo porque yo tampoco se nada del tema ¡A vacunarse todo el mundo!”.

El nombre de José María Listorti se convirtió en tendencia en las últimas horas a partir de la viralización de un video en donde se lo podía ver al conductor siendo increpado por un grupo antivacunas en la puerta del canal Nueve. Lo cierto es que este grupo de personas no quedó conforme con la actitud del ex VideoMatch y no tardó en tildarlo en las redes sociales de “genocida” y “mercenario".