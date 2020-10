Listorti tiene coronavirus: está bien, pero con "dolor corporal y cansancio"

El humorista José María Listorti contó este lunes que después de presentar síntomas sospechosos, se hizo un hisopado de Covid-19, que le dio positivo. "La preocupación más grande es mi familia. Mis hijos y mi mujer no presentan síntomas", contó.

José María Listorti contó que es positivo de Covid-19.

El conductor del programa "Hay que ver", que se emite por Canal Nueve, explicó en sus redes sociales que este domingo se levantó con un poco de fiebre, menos de 38°, y que como tenía algunos síntomas similares al coronavirus, decidió hisoparse para sacarse las dudas.

“¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ayer domingo me desperté con un poquito de fiebre, no mucho, 37,8°, y con un poquito de dolor de garganta. Así que activé el protocolo, me hice un hisopado que me dio positivo. Soy Covid positivo“, anunció el comediante en un video que subió a su cuenta de Twitter.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La familia del conductor no presenta síntomas.

Si bien ayer presentó fiebre, lo que lo llevó a someterse a un análisis, el actor aseguró que ahora se encuentra “bien”. “No tengo fiebre actualmente, olfato tengo, gusto tengo, no me duele la garganta en este momento, simplemente tengo un pequeño dolor corporal y cansancio, pero la verdad que estoy bien”, agregó.

Afortunadamente, Listorti aseguró que ningún miembro de su familia tiene síntomas, pero que eso era lo que más le preocupaba, ya que convive con sus dos pequeños hijos y su esposa, la bailarina Mónica González. “Estoy en mi habitación”, dijo en relación a que se encuentra aislado dentro de su casa.

"Esperemos que todo pase, gracias a todos por la preocupación, por ahora la vengo llevando bien, cuidense, más que nunca", comentó por último.

Ante la noticia, muchos colegas y fanáticos del conductor le escribieron varios mensajes, a lo que él contestó que como se encuentra bien, va a salir al aire en su programa de radio desde su hogar,

A finales de septiembre, Martín Campilongo y Denise Dumas también contaron que tenían coronavirus, aunque ambos pudieron pasar la enfermedad en su casa. Hace pocos días fueron dados de alta, luego de dos semanas de aislamiento estricto.

Dumas es compañera de Listorti en el programa que ambos conducen en Canal Nueve, y como ya cuenta con el alta médica, ella regresará al piso para continuar al frente del magazine. Los panelistas que tuvieron contacto con Listorti permanecen aislados a la espera del resultado de su hisopado, entre ellos, Carolina Molinari, Fernanda Iglesias y Gabriel Fernández.