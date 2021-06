Literatura, modelaje y un amor secreto: quién es Sinem Ünsal, la valiente Nazli en Doctor Milagro

“Lo más importante que tenemos en común es la pasión por nuestra carrera. También me enseñó que se puede dar una segunda chance en la vida porque vale la pena”. Con esa frase, Sinem Ünsal definió en qué se parecen ella y su personaje Nazli Gülengül, la asistente de cirugía del hospital Berhayat, con la que brilla en Doctor Milagro (Telefe) y que la hizo famosa en Argentina.



A los 27 años (el 21 de junio cumplirá 28), la artista creció rápido en la televisión turca. Nacida en Esmirna, una ciudad de Turquía, que está en la costa del Mar Egeo, siempre soñó con interpretar papeles en el cine y el teatro. Pero empezó en otro ámbito. Gracias a su armoniosa belleza, se hizo un lugar en el mundo de la publicidad. También fue contratada para trabajar como modelo. Su mirada inquietante y esa sonrisa perfecta lograron que protagonizara diversas campañas. Pero no era suficiente.

Dueña de una energía imparable, Sinem terminó la escuela secundaria y se anotó en la universidad. Además de la actuación y los deportes, la literatura es su gran debilidad. Así que la elección para su carrera era simple: licenciatura en Literatura y Actuación. Comenzó a cursar por las mañanas en la Universidad de Eskinsehir Osmangazi, una de las más reconocidas de Turquía. Por las tardes, dividía su tiempo entre la gimnasia, el running y las clases de canto y teatro.

Los casting se volvieron parte de su normalidad en el día a día. Pero, al principio, se le hizo cuesta arriba. “Nadie quería que una modelo publicitaria actuara en Hamlet o protagonizara una novela”, admitió en una entrevista. Pero al talento y a la paciencia, Sinem le sumó experiencia. Y la gran chance llegó. En 2019, a los 24 años, la actriz tuvo su debut en televisión. Desde entonces, no paró.



Su primer gran papel fue la maestra Oikun, en la tira No me olvides. Ahora su médica en Doctor Milagro traspasó las fronteras de Turquía. En ese sentido, Sinem asegura, cuando le consultan por su inesperada fama en América del sur: “Siento como si estuviera viviendo en Argentina, porque me llegan mensajes de la gente”.

En su cuenta de Instagram, sus seguidores se multiplicaron y llegaron a los 1.8 millones. Los comentarios se suman de a miles en cada publicación que hace ella. Pero, poco se sabe de su vida privada. De hecho, no sube fotos de su novio y, prácticamente, no hay imágenes de su familia. “Disfruto del reconocimiento. Pero prefiero el bajo perfil”, dijo durante una entrevista.



En cuanto a las razones por las que se sumó a Doctor Milagro, la principal radica en lo que destacó en una nota: “Me encantó el guión cuando me llegó. Lo empecé a leer y dije: ‘Si o si tengo que ser parte de este proyecto’ porque es muy fundamental para concientizar sobre el autismo”. Y completó sobre la importancia de dar a conocer esa condición: “En mi país aumentó mucho la conciencia sobre el autismo gracias a Doctor Milagro. Me llegan mensajes de familias que antes sentían vergüenza de mostrarse y la novela los ayudó a dejar este sentimiento”.



Nazli, su personaje en Doctor Milagro, cumple un rol fundamental en la adaptación de Ali, el protagonista autista interpretado por Taner Ölmez, al ámbito de trabajo en el hospital. La complicidad, la paciencia y el cariño que ambos personajes han desarrollado, dejan el camino abierto a una historia de amor. Por supuesto, con los ribetes que una ficción debe tener.

Sobre la relación con el actor, Ünsal contó: "Con Taner nos llevamos bárbaro, somos muy amigos y como actor es muy disciplinado, algo que a mí me deja muy tranquila. Me hace el trabajo mucho más fácil. Tenemos una gran relación como amigos y como profesionales".

La tira se realizó en Estambul durante 2019. En 2020, con la pandemia de coronavirus, las grabaciones se detuvieron durante meses. A esa altura, ya era un éxito imparable. La producción continuó con la finalización de los guiones y hace unos meses comenzaron a realizar los 64 capítulos de la segunda (¿y última?) temporada. En ese sentido, la doctora Nazil cobrará mucha importancia. A pesar de los rumores, ella dijo: “No habrá más temporadas. Prepárense porque el final es espectacular”.

Además de la actuación, Sinem se encuentra escribiendo su primer libro de ficción. Aunque no trascendió de qué se trata, se sabe que es una de la actividades preferidas de la actriz. Como vive sola en una gran casa de Estambul, desarrolla su actividad en su estudio. También es fanática del gimnasio y la natación, actividades que hace a diario.

Cuando le consultaron por un supuesto romance con Onur Tuna, galán que interpreta al cirujano Ferman Eryiğit en la novela, la joven disparó: “¡Onur es guapísimo! Pero yo estoy de novia y con Onur sólo somos amigos. El es una gran persona y les aclaro que tan lindo por dentro como por fuera”. Simpática, talentosa y bella, el otro deseo de la actriz es conocer Argentina. Y sin dudas, Argentina quiere conocerla a ella.