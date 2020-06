Liz Solari dejó bien clarito que para ella los negros y los monos son dos cosas distintas

La modelo Liz Solari envió un audio al programa Nosotros a la mañana, con el que intentó dar por finalizada la polémica que se desató a partir de su posteo. En medio de las protestas por el asesinato de George Floyd y al llamado a un apagón masivo en las redes sociales, Solari posteó ayer en su cuenta de una foto de una mano humana estrechando la de un chimpancé. Ante la ola de críticas por el disparate, Liz se defendió en la medida de sus posibilidades.

Con un tono lánguido y contrariado, Liz soltó una parrafada en la que se quejaba de la agresividad de los demás, de los medios de comunicación y de las dificultades que el universo ha manifestado para entenderla en las últimas 24 horas.

“Mi mensaje habla de la importancia de unirnos, más allá de nuestras diferencias físicas y diferencias materiales y reconocernos como una familia espiritual que es eso lo que yo considero que somos. Retraté con dos fotos la unión más allá del racismo, la unión más allá de sexismo, la unión más allá del especismo que son tres formas de discriminación que existen simultáneamente hoy, y que ninguna es más o menos importante que la otra y que considero importante poder comunicarlas y hablar de ellas. Mucha gente no entendió el mensaje, eso es normal y natural, pero mucha gente lo malinterpretó y reaccionó de forma muy violenta y agresiva. Eso es lamentable, porque considero que no podemos entender algo y podemos buscar una forma de que sea un espacio para aprender algo nuevo o para entenderlo y no estar de acuerdo en base a lo que cada uno decida. Pero bueno, ustedes los medios juegan un papel muy importante en esto. Estamos hablando de un mundo que quiere avanzar hacia un cambio después de un momento tan grave que estamos pasando. El cambio es ir hacia un lugar de amor. Si las personas eligen ser violentas en sus formas de comunicarse y los medios de comunicación siguen desparramando el odio y la confusión, ¿hacia dónde vamos?”.

“Mi mensaje es de unión, como dije al inicio. Es un mensaje de amor y esperanza, y esas son las intenciones y esa es la esencia que hay adentro mío. Espero que esto haya ayudado a aclarar y que si hay alguien que se haya sentido ofendido por esto, nada, que me disculpe. Justamente saqué la foto no por los haters, las personas que desparraman odio, sino porque jamás se me cruzó por la cabeza que eso podía ofender a alguien hasta que alguien me lo dijo, eso es todo. Espero que ayude a aclarar, a que estemos todos más tranquilos”, dijo Liz, en un audio enviado al periodista Tomás Dente, del programa Nosotros a la mañana.