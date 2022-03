Lizy no pudo ocultar su tristeza y habló sobre las críticas de su ex: "Me hieren, pero no me matan"

Luego de tres años y medio de relación, Lizy Tagliani anunció durante los últimos días de enero que la relación con Leo Alturria había llegado a su fin. Fue ella misma quien se encargó de anunciar a través de sus redes sociales la ruptura con el joven, aunque evitó dar mayores detalles de la separación. “Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo Alturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere”, publicó la conductora en buenos términos.

Acompañado por una foto con su ahora ex, continuó: “Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma. El amor mutó pero aún sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros”.

En esa misma publicación, Alturria había hecho un comentario para dejar trascender que la separación había sido de mutuo acuerdo. “Sos terrible, te van a escribir. No lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada. Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos", escribió.

Desde entonces, todo se desmoronó en la vida de la conductora. "No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel. Nada más", dijo Alturria en las redes sociales tan solo tres días después del anuncio de la separación, instalando la versión de que Lizy lo había traicionado. Por este motivo y cansada de las especulaciones que nacieron a partir de los dichos de su ex, Lizy compartió un video en Instagram para aclarar algunas cuestiones sobre este tema.

Durante la breve secuencia, la humorista manifestó que no hablará más de Alturria. "No quiero. Por respeto a su familia y amigos, a la gente que me ha tratado tan bien durante ese tiempo. Nadie se merece escuchar hablar mal de alguien que ellos quieren. Yo amo profundamente a Leo, es el amor de mi vida. Lo elegí para que sea mi familia. Él sabe que es lo único que tengo", explicó.

Y aún angustiada por la separación, agregó: "No puedo hacerme drama por un vínculo que se rompió, que construimos juntos, no puedo no hacerme drama por el gran amor que yo le tuve. Vivía mi vida tratando de compartirla lo máximo con Leo. Cada cosa mía siempre la pensaba por dos. Pero bueno las cosas pasan y se terminan. Esto va a sanar”.

Durante su descargo, Lizy admitió que no está atravesando un buen momento a causa de la ruptura y aclaró que le daba vergüenza sentirse así por “todas las cosas que pasan”. “Todo va a estar bien y él va a poder ser un chico feliz. Yo también espero lo mismo para mi vida. Sería muy desagradecida si viera todo oscuro, sin tener en cuenta todas las cosas hermosas que me pasaron estos años. Esto me duele”, manifestó.

Al final del video, la conductora se tomó unos segundos para hablar de los dichos de su ex en los programas de televisión y si bien manifestó que la "hieren", aclaró: "No me matan". “Igual yo creo que nadie se va de esta vida dejando un puchito en el Veraz. Las cosas pasan y esta soy yo. No soy solamente una traba bonita con ganas de hacer reír y pasar un mejor momento. También soy esta. Pero no por mucho tiempo.... soy una mina buena”, concluyó.