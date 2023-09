Lizy Tagliani predijo el discurso de Bullrich: cómo hace para hablar sin decir nada

En Argentina hay una típica frase que dice que “Los simpsons lo predijeron” cuando se trata de un anuncio, de algo cotidiano o de algo que sucede y que ya se había visto en la serie de una de las familias más famosas. Sin embargo, en la vida real pasó algo similar pero con dos personas que nada tienen que ver una con la otra: Lizy Tagliani y Patricia Bullrich. La conductora predijo a la candidata en cuanto a su discurso político hace dos años atrás y hoy, lo que parecía chiste, se hizo real.

Más allá de cumplir con su rol como conductora en diversos programas de entretenimiento, a Lizy también se la conoce como una persona humorística, graciosa y que a todo le encuentra una vuelta de tuerca para hacer reír o recrear situaciones con el fin de hacer divertir al público o todo aquel que consuma el espacio que está llevando a cabo.

Y entre toda esa vuelta que le busca a las situaciones, hace ya dos años que se comenzó a adjudicar un personaje en el cual se basa en hablar sin decir nada. ¿Cómo es eso? Una vez, en medio de una entrevista, aseguró que tiene la cualidad de responder preguntas hablando de tal manera que parece como si estuviese contestando, pero finalmente no lo hace. Cuando le consultan, ella comienza a intercalar palabras difíciles en un hilo en el cual nada tiene que ver con nada, pero siempre finaliza con una pregunta por lo cual te hace replantearte todo lo que dijo. Y de esa manera, hace que el periodista o la persona que la haya interrogado, analice la respuesta aun sabiendo que de ella no encontrará nada.

Fue en el año 2021 cuando en diálogo con Perros de la calle, aseguró que podría dar un discurso como si fuera una política, respondiendo una pregunta con una respuesta que dejará pensando al público pero que no tendrá ningún tipo de contenido. De esa manera, Sebastián Wainraich le consultó: “¿Qué te parece la situación del país?”.

Por lo cual, Lizy, en modo política, respondió: “Mirá, la verdad es que si partimos de la base de donde estábamos parados y dentro de la confrontación que hubo en determinadas situaciones sociales, donde el marco y el contexto iban avalando las realidades que suceden dentro de determinados organismos, lo principal y fundamental es trabajar en medidas a corto y mediano plazo que puedan satisfacer las necesidades de todo tipo, si esto sucede así, ¿no?”.

No obstante, dos años después se llevó a cabo el mismo escenario, pero esta vez con una referente política de verdad. Lo extraño y un tanto gracioso es que supuestamente Patricia Bullrich estaba respondiendo y participando de manera formal y en serio, en una entrevista con TN hablando sobre sus propuestas de Gobierno y qué expectativas tiene en cuanto al país en caso de ser ella quien sustituya a Alberto Fernández.

La candidata a presidenta fue consultada acerca de “un anuncio” que avisaron que van a realizar en las próximas horas desde Juntos por el Cambio de cara a las elecciones generales y su respuesta no sólo que fue totalmente vacía, sino que dejó con la boca abierta al periodista que rápidamente le contestó: “No entendí”.

¿La gran Lizy Tagliani? Entre muchas palabras que no llevan un hilo conductor, la ex Ministra de Seguridad adelantó de "qué se trata” el “anuncio” que brindarán. “Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos armar un sistema que ponga el foco en el ser humano de una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante”.

Bullrich le marcó la cancha a Mauricio Macri y apuntó contra Javier Milei

En aquella misma entrevista de medianoche en TN, la candidata del PRO dialogó sobre lo que buscará hacer en caso de asumir la presidencia el 10 de diciembre, aprovechó para criticar a Javier Milei por su plan de Gobierno y despejó dudas sobre lo que hará Mauricio Macri: si se quedará en Juntos por el Cambio o si se cruzará de vereda a La Libertad Avanza.

En cuanto al ex presidente y la relación que mantienen tras ser uno de los líderes del PRO, aseguró: “Nosotros hemos estado siempre presos en Juntos por el Cambio de ‘qué iba a hacer Macri’ y me parece que no tenemos que estar más presos. (Mauricio) Macri hace lo que él considera que tiene que hacer. Nosotros tenemos que liberar a todo Juntos por el Cambio y que Mauricio se acomode como él crea que se debe acomodar”.

De esa manera, y teniendo en cuenta que luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), se dio a conocer que Macri mantiene frecuentes comunicaciones con Milei por lo cual hasta el momento no se sabía para qué lado político se iba a dirigir, manifestó: “Si alguien no quiere estar en el andarivel de Juntos por el Cambio es su decisión, pero no creo que Macri esté en esa posición”.

Asimismo, sobre el líder libertario y sus propuestas de Gobierno, indicó: “No sé cuáles son las propuestas económicas de Milei ahora. Había dicho ‘dolarización’, con eso generó una intuición, sobre todo en los jóvenes que piensan en dólares, de que iba a dolarizar el país y ahora dice ‘mi programa va a durar 35 años’. Bueno, los jóvenes esos van a tener 60 años ¿Cuál es el plan económico que tiene Milei?”.

Y continuó: “Milei es un teórico de la economía, habla de una cantidad de autores, como yo como cientista política podría hablar sobre una cantidad de autores y darte una cátedra. Ahora, lo que planteó es imposible, es inaplicable. La economía real es la que te sentas el 10 de diciembre y ese día agarras el volante para llevar adelante los cambios que el país necesita”.

Así como planteó que desde la Libertad Avanza cuentan con muchas dudas y una de ellas es que su campaña política se basó en la dolarización, por lo cual hizo que ganaran casi con el 30% de los votos y que hoy no lo tienen en claro cómo lo harán, desde su mirada y dentro de Juntos por el Cambio, detalló qué están completamente en otra sintonía, debido a que ya tienen en claro lo que van hacer y lo que no desde el primer día de su mandato.

“Nosotros sabemos qué vamos a hacer el primer día, que leyes vamos a derogar, qué leyes vamos a votar, cuáles son todas las trabas que tiene la Argentina, donde está el costo argentino que tiene que bajar para que la Argentina sea competitiva. Cómo vamos a ayudar a las PyMEs. Tenemos muy en claro todos y cada una de las decisiones que vamos a tomar en política económica, en política social, en seguridad, en educación”, señaló.