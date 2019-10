Lizy Tagliani presentó a su novio: es cordobés, rugbier y participó en shows televisivos ¿Busca fama?

Lizy Tagliani fue muchas veces al programa de Susana Giménez, pero en esta última oportunidad la comediante estuvo en el living de la diva para presentar a su nuevo novio, Leo Alturria. Aunque hasta ahora la conductora no había aparecido en público con el joven de 31 años, finalmente este domingo decidió contar cómo inició la historia de amor de ambos y cómo lograron llegar hasta este bello presente.

"Todo el tiempo le mando mensajes, le digo ‘te amo’, aunque sea muy pronto", aseguró la cómica enamorada.

Según contó la propia Tagliani, la que dio el primer paso fue ella, después de haber visto a Alturria en varios programas de entretenimiento. "Cuando se presentó a participar de El precio justo primero se hizo el cancherito. A mí me encantó pero no podía decir nada, yo me muestro siempre alzada con todos los participantes. Le pedí a uno de los productores que me consiga los datos de él y después, cuando estaba en mi auto, le mandé un mensaje”, se sinceró.

Por su parte, el rugbier dijo que al ver que la conductora le había hablado, aprovechó para decirle que la había pasado muy bien en el programa, y que le encantaría volver a verla. “Ese mismo día me dijo de juntarnos a ver el partido de México y Argentina y me encantó. Esa noche nos dimos el primer beso.Vimos el partido de a pedacitos”, sumó Lizy, aunque comentó que luego de salir un tiempo con el joven, finalmente decidió terminar la relación por miedo a enamorarse.

A pesar de eso, como Alturria se negó a alejarse de ella, unos días después del distanciamiento volvieron a verse, y desde entonces ya no se separaron.

“Hace unos días vino a veme a un partido de rugby. Fue un éxito porque, además, ganamos”, dijo divertido el joven, aunque Tagliani comentó que tenía mucho miedo de lo que su familia y amigos pudieran decir de su vínculo. "Decía: ‘¿Qué van a pensar cuando me vean llegar, con un metro ochenta y todo lo que tengo? Cuando vayan al vestuario lo van a cargar’. Pero nada que ver", aseguró.

Del mismo modo, la humorista reveló que es bastante celosa, y que incluso en ocasiones le revisa el celular a su novio. Además, aseguró que todavía no son una pareja formal, pero que van camino a serlo.

El pasado televisivo del novio de Lizy

Alturria, que trabaja como encargado en un edificio, estudió producción de televisión y pasó por varios ciclos en la pantalla chica en los últimos tiempos. El año pasado estuvo en el programa de Andrea Politti, Ojos que no Ven, en el cual compitió contra otros hombres por el amor de una participante.

Luego, participó en la Tribuna de Guido, por Canal Trece, en donde aprovechó para hacer una imitación de Rodrigo Bueno, y semanas más tarde pasó por El show del problema, que conduce Nicolás Magaldi por Canal 9.

Según contó a Intrusos la propia Lizy, al ver que el cordobés participaba en varios shows televisivos, decidió que su producción lo llamara para participar de El precio Justo, el programa que ella conduce por Telefe, y así fue que lo conoció y que consiguió su contacto para poder hablarle.

En sus redes sociales, el joven subió fotos en cada oportunidad que visitó los diferentes estudios de TV, e incluso como estudio para ser productor, un amigo le escribió en una de sus publicaciones que si seguía por este camino, pronto iba a lograr el sueño de aparece en los medios: "Seguí remando Leo, en algún momento vas a estar ahí o del otro lado de la cámara. Los locos tienen suerte”.