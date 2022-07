Lizy Tagliani suena como precandidata a intendenta por Cambiemos: los famosos que entraron a la política

El mundo del espectáculo y la política históricamente han ido de la mano por diversos motivos, todos ellos vinculados a los propios intereses de los protagonistas. Esta situación ocurre casi de manera habitual en cada contienda electoral: un determinado espacio político posa sus ojos en la figura mediática del momento, ya sea conductor, cantante, modelo, panelista o influencer, en busca de los tan ansiados votos que necesita para alcanzar el poder.

Ya no es para nada sorprendente ingresar al cuarto oscuro, tomar una boleta y descubrir un nombre relacionado al mundo del espectáculo. Las formas varían: unos son más desvergonzados y otros, en cambio, eligen el bajo perfil durante la campaña electoral. Pero lo que realmente los une es que, en la gran mayoría de los casos, se trata de la primera vez que su nombre entra en juego en las urnas.

El objetivo siempre es el mismo: superar el piso de votos durante las elecciones Primarias, Simultáneas, Abiertas y Obligatorias que le permita volver a presentarse en la segunda contienda meses después. De estos hay mil ejemplos, pero en las últimas horas se destacó el caso de Lizy Tagliani. "Le ofrecieron a Lizy Tagliani ser precandidata a Intendenta de Almirante Brown", contó este miércoles Jorge Rial por "Argenzuela", ciclo que se emite, de lunes a viernes a las 15, por la pantalla de C5N.

La humorista y conductora nació en la provincia de Chaco, pero desde muy chica se instaló con su familia en Almirante Brown. Primero estuvo un tiempo viviendo en Burzaco -donde vivió hasta los 7 años- y luego se mudó a la localidad de Adrogué donde pasó gran parte de su juventud. "Ayer a la tarde aceptó el ofrecimiento del colorado (Diego) Santilli de ser precandidata a Intendenta de Alte. Brown", agregó el conductor.

El encuentro entre el actual diputado de la Nación y la humorista, según agregaron, habría ocurrido en la sede que el gobierno porteño instaló en la manzana delimitada por las calles Uspallata, Los Patos, Atuel e Iguazú, donde funcionan, además de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, otros ministerios y secretarías de la Ciudad. "Estás loco, si apenas sé de política", le respondió Lizy a Rial. A lo que el conductor, agregó pícaro: "Hemos tenido presidentes que no saben de política".

No es al primera vez que Lizy es involucrada abiertamente a un espacio político, ya que durante la campaña electoral de 2021 aparecieron varios afiches con la cara de la humorista en Almirante Brown. "Esto es mentira. Ese señor se sacó una foto conmigo en la puerta de la radio. No sé quién es el responsable pero es difícil llevar credibilidad mintiendo", aseguró Tagliani en aquella oportunidad, afirmando que se trataba de una boleta falsa.

Los primeros estudios de Lizy los realizó en la Escuela Primaria N°56 de Burzaco, la Escuela Nº6 de Adrogué, el Colegio San Patricio de Lomas de Zamora, y terminó el secundario en el Colegio Nacional de Adrogué. La comediante siempre mantuvo presente su pasado en Almirante Brown y de manera constante, repasa momentos de su niñez y juventud en el municipio en sus redes sociales. "No soy candidata de nadie", fue la respuesta de la conductora.

Y agregó: "No estoy preparada, hablo de política o de cómo vemos las cosas. Pero ni idea de cómo ser política, imagínate en un cargo. ¡Me pasan todos por encima! Para trabajar en política hay que estar preparado, no basta con ser buena o querida. Va, al menos es mi forma de ver. Me despierto de la siesta y soy candidata. Yo no soy ni pre ni candidata ni nada. Soy una persona que quizá puede tener una opinión de las cosas. Pero mi función en esta vida es entretener, no dirigir".

Sin embargo Lizy no sólo es reconocida por haber sido vecina, sino que además ha realizado labores solidarias como participar en festivales de la escuela Manuel Estrada para juntar recursos para la los más vulnerables, estuvo presente en los hogares El Alba y Mensajeros de la Paz de Longchamps y fue declarada personalidad destacada en Brown. "Entró por el estacionamiento, ya la estaban esperando y le ofrecieron ser precandidata", retrucó Rial.

Y sentenció: "A mi una altísima fuente del Santillismo me lo acaba de confirmar sorprendido de que lo sepamos". Más de una vez, actores, cantantes, modelos o distintos artistas de la farándula argentina cambiaron de escenario y se probaron en las urnas. Si bien a algunos les fue mejor que a otros, llegando a ocupar cargos importantes como gobernador o diputado nacional, cada vez son más los famosos que deciden dar un vuelco en sus carreras e incursionar en la política del país.

Nicole Neumann

La panelista, modelo y ex pareja de Fabián Cubero había revelado el año pasado que desde hace tres años le están proponiendo incursionar en la política. "Es algo que nunca me gustó", aclaró. Según contó, desde hace tiempo que le ofrecen iniciar una carrera en la política y remarcó que, hasta el momento, no aceptó sumarse a ningún partido. “Hace tres años me proponen hacer política, pero es algo que nunca me gustó", había aclarado.

Cabe recordar que la también conductora había sido tentada para ser diputada, en medio de su férrea defensa a "las dos vidas" y su definida oposición al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que terminó convirtiéndose en ley en diciembre del año pasado. "Por ahora la política no es algo que me atraiga; estoy investigando igual...”, había dicho, resaltando que la habían convocado de dos partidos políticos.

Y agregó: “Obviamente, me encantaría poder hacer algo productivo, pero no es mi intención entrar en la política. Si pudiera aportar en algo en la parte del cuidado ambiental, el maltrato animal, la campaña Pro Vida…”. La modelo detalló que le llegaron propuestas del ex precandidato a presidente Juan José Gómez Centurión y por el lado de la diputada del Partido Propuesta Republicana, Cornelia Schmidt-Liermann, quien forma parte del interbloque Cambiemos.

Amalia Granata

Está claro que el caso de Amalia Granata es uno de los más populares del último tiempo. La panelista de espectáculos fue elegida Diputada Provincial de Santa Fe por el partido Unite por la Familia y la Vida, tras hacer una campaña que giró principalmente sobre su postura contra la legalización del aborto.

Con el 75% de las mesas escrutadas queda en tercer lugar (15% de lo votos) detrás de Miguel Lifschitz (39%), del partido socialista, y Leandro Busatto (17%) del peronismo. Le sacó 3 puntos de ventaja al candidato de Cambiemos, Gabriel Chumpitaz (12%). La flamante legisladora ya había sido la sorpresa en las PASO, en las que obtuvo 146.665 votos y en esa oportunidad también resultó ser la tercera candidata más votada.

Carolina Losada

En 2021 anunció su precandidatura a senadora nacional por la Provincia de Santa Fe. Sin dar información, sorprendió su repentina decisión de ser precandidata por dicha provincia. Obtuvo un total de 205.814 votos (30,65%) posicionándose en primer lugar entre las demás listas de Juntos por el Cambio. El 14 de noviembre formó parte de las elecciones legislativas y resultó senadora electa por la Provincia de Santa Fe con un total de 738.568 votos (40,41%).

Nacha Guevara

La ex jurado de Cantando ocupó el tercer lugar de la lista de Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Con Néstor Kirchner a la cabeza, el Frente para la Victoria usó las "candidaturas testimoniales" hacerse fuerte en las elecciones legislativas. Aunque el FPV perdió, Nacha consiguió entrar. Antes de asumir decidió renunciar a la banca.

Cinthia Fernández

En junio de 2020, recibió la propuesta para iniciar una carrera en la política. Poco más de un año después, lo hizo oficial con un comunicado en sus redes sociales. Desde sus redes sociales, Cinthia fue quien hizo la campaña más visible y mediática encabezando la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite, que a nivel nacional conduce José Luis Espert. Finalmente, no fue elegida por la gente.

Luis Brandoni

Actor de larga trayectoria como militante radical. Su primer acercamiento a la política fue en la Asociación Argentina de Actores. En 1982 se afilió al radicalismo. En el mandato presidencial de Raúl Alfonsín (1983-89) fue asesor ad honorem en el área de Cultura. Más tarde, en 1997 fue electo Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires.

Nito Artaza

Su padre, Eugenio Alberto Artaza, fue Diputado Provincial de la Unión Cívica Radical en Corrientes. Nito empezó a tomar protagonismo luego de la crisis de 2001. Instalado en Buenos Aires, se involucró en la UCR porteña. Luego se fue a su provincia. Desde 2009 hasta 2015 fue Senador Nacional. En 2013, se postuló como Gobernador por fuera de su partido. Quedó tercero tras Ricardo Colombi y del candidato del Frente Para La Victoria, Carlos Mauricio "Camau" Espínola.

Ramón "Palito" Ortega

A finales de la década del 80, el tucumano estuvo instalado en Estados Unidos. Cuando regresó, por propuesta de Carlos Menem, el cantante se animó a pelear por la gobernación de su provincia por el Partido Justicialista. Entre 1998 y 2000 ocupó una banca en el Senado. En las elecciones presidenciales de 1999, fue candidato a Vicepresidente de Eduardo Duhalde, derrotado por la fórmula de la Alianza, Fernando de la Rúa y Carlos "Chacho" Álvarez.

Miguel del Sel

Tentado por Mauricio Macri, aceptó ser candidato a Gobernador de Santa Fe por el PRO. Fue la gran sorpresa de las elecciones 2011 al quedar muy cerca del ganador, el socialista Antonio Bonfatti. En 2013 fue elegido como Diputado Nacional. Su peso dentro del partido creció (es el presidente del PRO Santa Fe). Hasta abril de 2017 fue el embajador de Argentina en Panamá, cargo al que renunció para volver a Midachi.

Pinky

El paso de Lidia Satragno por la política quedó marcado por las elecciones 1999. Los resultados a boca de urna la daban como ganadora a la intendencia de La Matanza. Incluso Crónica lo "confirmó" con una placa roja. El escrutinio arrojó que perdió por pocos votos con el justicialista Alberto Balestrini. En el ámbito porteño, fue Secretaria de Promoción Social. En 2007 llegó al Congreso Nacional como Diputada por la alianza Unión-PRO.

Fabián Gianola

El Frente Renovador de Sergio Massa debutó en las urnas el año pasado con una lista con varias sorpresas, como la periodista Mirta Tundis y el ex líder de la UIA, José Ignacio De Mendiguren. Otra fue la presencia del actor en el puesto 25 de la lista de Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires.