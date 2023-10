Llanto, demora y desesperación: acusaron a Juli Poggio de "irresponsable" por llegar tarde a su obra

Uno de los escándalos que se vivieron el último fin de semana tuvo como protagonista a Julieta Poggio. La ex Gran Hermano llegó una hora y media tarde a Coqueluche, la obra de teatro que dirige José María Muscari de la cual es protagonista, generando que sus compañeros de elenco tengan que salir a darle explicaciones a los espectadores que se acercaron. La modelo tuvo la suerte de que la esperaron, y tras el evento dio las razones de la demora.

"Estaba trabajando un domingo, hubo un choque en Panamericana, estaba cerrada Lugones, también Libertador, estaba todo cortado por el debate presidencial. Obviamente yo estaba en un estado en el que nunca me querrían ver, llorando desesperada. Pero por suerte la gente me esperó. Nadie se fue y pudieron disfrutar de Coqueluche y se fueron todos con una sonrisa del teatro", reveló Poggio ante LAM. "No fue una irresponsabilidad", habían sido sus primeras palabras ante el programa de América TV.

Es que la primera versión, tras las imágenes de los y las compañeras de elenco de Julieta disculpándose y explicándole a los presentes sobre la situación, habían dado a entender un enojo por parte de ellos hacia su colega, el cual en realidad nunca existió. "Betiana Blum estaba esperándome en el escenario. Los del elenco se cagaron de risa y todos lo dimos como el triple que lo damos siempre, y salió todo bien, la verdad", contó la actriz.

"Estaba en un desfile en Escobar. Estaban todos los tiempos calculados, tenía un auto esperándome en la puerta. Pero bueno, fue un caos ayer la ciudad, no saben lo que era. Bocinazos, gente gritando, una locura", describió. "Fue mucho, fue un drama. En ese momento dije: ‘Voy a hacerlo por la gente que me está esperando acá'. Me concentré, di lo mejor de mi y fue tremenda función, tremenda", agregó.

Además de Blum y Poggio, los otros artistas que están en el escenario son Mónica Villa, Agustín Sullivan y Mario Guerci. Según el testimonio de la ex GH, ninguno de ellos la cuestionó por lo que había sucedido, y hasta la entendieron. "Es divino mi elenco, me re calmaron. Yo llegué en un estado feo. Me dijeron que me quedara tranquila", contó. "Mi elenco es lo más, los amo, tengo mucha confianza y hay mucha buena onda en esos camarines. Tenemos la mejor, todos me súper entendieron porque me conocen", añadió.

"Obviamente me bajaron porque me conocen, yo soy muy responsable con mi trabajo, siempre estoy ahí, lista, preparada. Jamás me había pasado esto, jamás pensé que me iba a pasar y nunca más me va a volver a pasar en la vida. Pero bueno, nada, fue un caso de fuerza mayor. No es para tanto drama", insistió Poggio.

Durante la entrevista que brindó a LAM, la modelo también reivindicó el rol del director de la obra y apuntaló la forma que tiene de trabajar y de aconsejar a todo el elenco. "Muscari siempre está todas las funciones nos va mandando correcciones por whatsapp y hace que la obra cada día salga mejor, realmente", reconoció.