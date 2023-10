Llanto, gritos y enojo: una ex participante denunció a la producción de Got Talent Argentina

De Esperanza Careri se sabe que tiene 20 años y que ella pasó por tres realities. Primero pasó por La Voz Argentina de Telefe; luego pasó por Canta Conmigo Ahora en El Trece y ahora logró escalar a Got Talent Argentina, también de Telefe.

La cantante también es conocida por sus problemas, llantos y apariciones en redes sociales que la hicieron saltar a la fama. Uno de los episodios más recordados en su carrera es la tremenda contienda que armó con la participante de La Voz con Jessica Amicucci cuando ambas “entrenaban” sus vozarrones en el equipo de los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky.

En ese momento, Jessica le dijo sin tapujos y exponiéndola: “Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta, fue muy difícil trabajar juntas. Voy a ser honesta, Hubo dos ensayos donde (Esperanza) no quiso cantar y yo aunque este enferma canto igual”. Las redes sociales hablaron y pusieron en lo alto a Esperanza y denostaron a Jessica tratándola como una “buchona”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Esperanza salió de ese problemón bastante ilesa, de hecho fue ella la que quedó en el certamen pero con una hiriente advertencia de los hermanitos Montaner: “No brillaron por cómo cantaron sino que todo lo demás que sucedió opacó cual sea el talento que tengan las dos. Creó un momento incómodo y desagradable en el set, y de eso no se trata La Voz ni nosotros. Ese drama y eso, la verdad que... si yo hubiese sabido que eso iba a ser así, capaz ni me daba vuelta en las audiciones a ciegas. Eso no representa al equipo Mau y Ricky”.

Los meses pasaron y las canciones terminaron pero a Esperanza le quedaron las puertas abiertas en Telefe. O al menos es lo que ella pensaba… es que publicó a través de sus redes sociales oficiales donde cosecha unos 59 mil seguidores que había quedado fuera de Got Talent Argentina.

La novedad no es esa, sino que denunció que fue de la peor manera. Al parecer, se arrepintió de haberlo contado todo porque borró ese video. Sin embargo, lo que la mendocina no tuvo en cuenta es que toda Argentina ya tenía la data fresca para criticar, alabar o embroncarse.

Aunque la carrera de Esperanza parecía prometedora porque el jurado se “enamoró” de ella, Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul le tiraron flores y hasta convencieron a Abel Pintos para que no la eche de patitas a la calle, la cantante apareció a los llantos y a los gritos indignada a denunciar a la producción.

“Ahora me pasan en televisión y yo pregunto: ¿qué onda voy a pasar de ronda entonces? porque salieron los cuatro sí”. Y recordó la escenita que hizo Pintos para darle su voto afirmativo: “O sea, con la cruz de Abel que después dio el sí igual y me dicen que no”, expresó Esperanza totalmente movilizada.

Se veía venir la noticia, no estaría incluida en las siguientes rondas del reality. Al parecer le dijeron que: “Ya está todo grabado”, y muy angustiada siguió: “Así que no me van a ver en televisión”.

Crónica de una eliminación anunciada, fue la de Esperanza que salió fuerte al cruce: “Yo estaba intentando ponerle filtros a la situación, pero no me van a ver en televisión, ni siquiera me dan la oportunidad de dar esa de dar esa revancha que dicen que estoy teniendo”, contó a los 45 millones de argentinos.

Al fin, dijo lo que todo el fandom de Esperanza se negaba a escuchar: “Estoy afuera de la competencia, me dijeron eso, que quedé fuera de la competencia”, dijo entre lágrimas y siguió: “Entonces por qué me pasan no entiendo”.

Y ahí les clavó una daga por la espalda a los productores: “¡No lo entiendo y si no avisarme! Cero tacto, cero humanidad”, denunció y siguió: “Ahora, que estoy intentando salir de una muy difícil y metiéndole fichas a mi proyecto personal solista con mis canciones, con lo que escribo con la música que es mi sueño, o sea, yo no quiero hacer otra cosa en mi vida”, expresó entre lágrimas.

Responsabilizó al programa por su mal pasar en la vida: “Esto me retrasa todo lo que siento que avancé, porque me cuesta un montón a mí”, expresó y agregó: “Ahora entrar a ver que un montón de gente habla de mí, hace que me cueste seguir adelante con todo esto”.