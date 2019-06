Llanto, mareo y mucho frío: las imágenes de la descompensación de Luciana Salazar

Esta noche se vivirá un clima de mucha tensión y drama en la pista del Bailando por un sueño. Como consecuencia de haber quedado sentenciada en el ritmo de Pop Latino, Luciana Salazar tuvo que repetir su coreografía a la espera de que el jurado –integrado por Marcelo Polino, Flor Peña, Pampita y Ángel de Brito- la salve y le permita pasar a la siguiente etapa de la competencia.

Pero durante el duelo, la bella rubia se descompensó y no logró completar la coreografía con normalidad. Por esta razón, irá directamente a la votación telefónica junto –alerta de otro spoiler- Leticia Brédice. “Fue horrible, no sé qué me pasó. Antes ya tenía frío…hice un movimiento con las cervicales que me mareó un poco. Estaba muy mareada”, había contado Luli.

Si bien todo podrá verse esta noche, luego de que Marcelo Tinelli pronuncie su habitual “¡Buenas noches, América!”, las cámaras de Hay que ver –ciclo que conduce José María Listorti por El Nueve- registraron el momento en que Luciana es atendida por un grupo de enfermeros y el Dr. Vicente Labonia, quien le diagnosticó un cuadro de hipotensión.

Temblorosa, con mucho frío, y todavía sin poder creer lo que le pasó, en las imágenes se puede ver a Luli sentada en el pasillo del estudio de La Corte (Chacarita), con una mano en el rostro, mientras que Labonia le toma la presión. “Fue un episodio de baja presión", señaló el médico.

Al rechazar subirse a la camilla, Luli explicó que estaba “temblando” y agregó: “Se me nubló toda la pista”. En ese momento, la mamá de Matilda se levantó de su silla, tomó un poco de café y se abrigó con su tapado para contrarrestar el frío que sentía desde antes de ingresar a la pista.

Ya recuperada, Marcelo Tinelli se acercó a preguntarle cómo estaba y le confesó: “Se te veía débil en la coreografía”. Entonces, Luciana le explicó: “Tenía mucho frío. Se me nubló la vista, pensé que me desmayaba, se me borró todo. Nunca me pasó esto en la vida. ¡Me quiero matar!”.

Junto a su coach y Fede Hoppe, por último descartó cualquier tipo de problemas de salud y se largó a llorar en los brazos de Flavio Mendoza: “Hace muchos días que no duermo y tenía mucho frio. También estaba mal de la cervical. Estoy bien, me hago análisis todo el tiempo. Creo que es por no haber descansado bien y por tomar frío”, sentenció.