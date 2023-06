Llanto, pase de factura en vivo y la verdad sobre el despido de Taboada de LAM: “Yo no la careteo”

Durante el fin de semana, una noticia shockeó a los fanáticos del mundo de la farándula. Andrea Taboada, histórica panelista y amiga de Ángel de Brito, fue despedida de LAM. La propia locutora fue la que confirmó la novedad en sus redes sociales. “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente, le agradezco a todos mis compañeros. A Ángel de Brito y Mandarina Televisión. Los voy a extrañar siempre”. Esa frase aceleró los tiempos de oficialización de dicha decisión.

Por un lado, el conductor escribió con un tono muy distante: “Como todos los años, vamos a renovar el elenco. Desde julio, se sumarán nuevas angelitas. Era un secreto que íbamos a contar en ‘LAM’, pero como (paradójicamente) se filtró; lo confirmo. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos”. Finalmente, en la emisión del lunes, contaron la verdad sobre la salida de Taboada, quien al igual que Estefi Berardi fue desplazada del elenco estable del programa de chimentos.

Desde hace un tiempo, la producción del programa decidió cada una de las labores que realizaba la panelista fueran trasladadas a Marcela Feudale, también locutora y por eso habilitada para realizar las publicidades al aire. Eso había causado molestias en Taboada, que también vio desdibujado su rol frente a cámaras y ya no se la veía tan participativa en los debates o en la búsqueda de información.

Esos habían sido algunos de los indicios sobre el inminente final de Andrea en el programa. Algo que De Brito confirmó con extraño discurso en vivo: “Como todos los años, vamos a renovar el elenco”. Fue ahí que Andrea dijo: "Lo que dije ahí es lo que me pasa ahora y lo que siento, y también agradezco a vos (por Ángel), que fuiste la persona con la que trabajamos hace mil años. Pero me parece que era también algo para contar porque tenía que expresarlo. Yo no sabía lo de Estefi”.

Luego apuntó a la producción a cargo de Mandarina: "Entiendo que son recambios, obviamente me duele un montón, pero serán nuevos tiempos, no sé, pero acá estoy, no la careteo, vos me conocés". Con lágrimas en los ojos y con una cara seria que mantuvo durante todo el programa, Taboada dio por finalizado su discurso. Entonces De Brito mandó al corte.

A la vuelta de las publicidades, el conductor contó que Taboada y Berardi seguirán al aire hasta el 30 de junio y que luego será la despedida. Cuando adelantó que le harían un homenaje, ella respondió: “No porque me voy a poner… Ya sabés, mirá”. De inmediato, De Brito relató que América le había hecho una propuesta a la panelista para que se sume a otro programa. Por el momento, Andrea no confirmó si se sumará a otra envío del canal.

En tanto, en el programa de Nacho Girón, en CNN Radio, Taboada contó: “Estoy bien y triste también, pero estas cosas suceden, las vemos casi todos los días, lamentablemente. Son tiempos difíciles para enfrentar estas situaciones, porque está el tema de que a veces necesitamos muchos trabajos para llegar a fin de mes. Gracias a Dios yo los tengo, ahora voy a ver cómo resuelvo el tema de la falta de LAM”.

Y agregó: “Tengo una reunión en la productora, el viernes tuve otra.... Son recambios, son decisiones. (…) Siempre hay recambios, los hubo siempre. Nunca pensé que iba a pasar, pero sí tuve un par de reuniones como tuvimos todas, cuando surge algún inconveniente. Somos un equipo grande y a veces le es difícil a Ángel manejar tantas personalidades. Estoy triste, no me voy a hacer la superada, esta soy yo. Estoy triste como puede estar cualquiera porque yo nací ahí y crecí con el programa”.