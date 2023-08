Llantos extensos, imitaciones bizarras y mucho talento: así arrancó Argentina Got Talent 2023

Argentina Got Talent 2023 debutó este lunes por la pantalla de Telefe y dejó contentos a todos por la gran recepción que cosechó. Con una Lizy Tagliani destacándose en el rol de conductora, y con Florencia Peña, La Joaqui, Abel Pintos y el bailarín Emir Gani en los sillones de los jurados, el formato verá pasar a 450 artistas y grupos "talentosos", que fueron producto de un casting que involucró a más de 100 mil potenciales participantes.

Los cuatro famosos serán quienes tengan la posibilidad de definir a quienes lleguen a la final del certamen y al ganador o la ganadora, que se llevarán 15 millones de pesos como premio principal, además de la exposición pública que inevitablemente les favorecerá en su carrera artística. Durante la noche del lunes, Tagliani se encargó de presentar a cada uno de los jurados con palabras especiales para ellos.

"Es una de las actrices más populares y consagradas de nuestros país", que "comenzó su carrera a los siete años", expresó sobre Peña. A La Joaqui la definió como "carismática, multifacética y auténtica", mientras que a Pintos lo catalogó como un "ícono de la música popular latinoamericana". Para con el bailarín hasta se animó a soltar un chiste: "Trabajaste con Ricky Martin y otras estrellas, ¡entonces trabajar conmigo es como retirarse con la mínima!".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego de esa presentación, la conductora les contó a los jurados y a los televidentes cómo funcionará su rol y el reality en sí. "Delante de cada jurado hay un botón rojo, y cuando a uno no le gusta la performance, aprieta ese botón y la cruz roja se encenderá. Si las cuatro cruces se encienden, el participante queda descalificado. Nuestros artistas necesitan tres votos positivos para pasar a la siguiente etapa. Y también hay un botón dorado, que los jurados y yo tenemos dos oportunidades de apretar, y cuando eso suceda el participante automáticamente pasará a semifinales", explicó.

El desempeño de Lizy estuvo a la altura de todo lo que hizo recientemente como conductora, aunque en particular, ella misma se encargó de contar el lazo que la une con el formato internacional, que comenzó este lunes su cuarta temporada en la pantalla local, pero que es una constante exitosa en las televisiones norteamericanas y británicas.

"Les voy a contar una cosa. Hace un par de años que todas las noches, antes de irme a dormir, miro videitos en Internet de todas las performances en diferentes partes del mundo. Y es por eso que estoy tan emocionada de conducir este hermoso programa, cargado de energía, de sentimiento, de pasión y sobre todo de talento", reveló Lizy. "Estoy tan emocionada de conducir este hermoso programa cargado de energía, de sentimientos, de pasión y sobretodo de talento, porque más de cien mil personas se presentaron", agregó.

Por otro lado, en términos de rating, Got Talent estuvo a la altura de las ediciones previas y de los otros reality, y telenovelas enlatadas, con los que Telefe viene quedándose con los horarios del prime time. El programa tuvo picos de 19.2 y un promedio de 17,4. Al mismo tiempo, supo contener y sumar nuevos espectadores, ya que comenzó con 13.4 y luego pasó a 14.5.

Esta devolución del público tuvo su correlato de acuerdo a las participaciones que se vieron desfilar por el estudio. La chubutense Fiorella Gerardi de 11 años, fue un ejemplo claro de esto, emocionando a todo el público presente y dejando boquiabiertos a los jurados con una pieza lírica que la hizo sonar como una verdadera profesional, a pesar de su corta edad. "Sos una cosa de locos, Fiorella. Es espectacular tu voz, estoy anonadada con tu gracia”, confesó La Joaqui. "No sé qué decir, no puedo creer que tengas 11 años. En otra vida eras cantante lírica, no puedo creer el talento que tenés", expresó por su parte Emir. "Ojalá podamos ir a verte al Colón", lanzó Peña.

Quien no pudo contenerse fue Pintos. El cantante quedó completamente emocionado por el nivel de la joven y luego de que ella le dijera que las lágrimas que atravesaban su rostro eran porque estar frente a él era su "sueño". "Sos un ángel y le agradezco a Dios poder conocer en este programa a personas como vos", declaró entre lágrimas el jurado, luego de escuchar a la joven. "Vamos a ir a un corte mientras Abel se repone", intervino Peña para salir del conmovedor momento.

La emoción no fue lo único que tuvo el programa, más allá de que muchas performances terminaban con momentos de llanto. También hubo lugar para el humor: la primera persona en aparecer en el escenario fue un imitador de Chayanne, quien logró una versión muy cómica del cantante, pero nada ducha a la hora de emular la capacidad vocal del portorriqueño.

Carlos Gómez, como se llama este imitador, fue con el fin de ser valorado por su capacidad interpretativa más que vocal, ya que en ningún momento estaría planteado que pase a la siguiente ronda sólo con comportarse como la estrella pop a la hora de sus movimientos en el escenario, pero sin la técnica vocal que lo caracteriza.

El otro momento emotivo que sucedió en Got Talent fue cuando el grupo de baile Fort Crew copó el escenario con los 34 artistas de diferentes edades que lo componen y realizó una coreografía que se llevó todos los aplausos, pero en particular de la cantante que es parte del jurado, quien remarcó que existe un contacto personal de su parte con un integrante del grupo.

"No conozco a todos los chicos que están acá, sólo uno de ellos baila conmigo. Este mes lo he hecho aprender diez coreos nuevas. Hablo por él porque es el único que conozco directamente, pero me imagino que con todos pasa igual", detalló La Joaqui. "En la posición en la que me encuentro estoy acostumbrada a ver cómo a los bailarines los hacen sentir una parte del arte nada más, como si fueran personajes secundarios en la presentación de alguien más, y sinceramente esto me emociona mucho. Prefiero que siga otro...", pidió, conmovida.

Esta vez quien salió a respaldarla fue Pintos. "Todos entendemos y compartimos la emoción de mi amiga La Joaqui, pero además a mí me emocionó lo mismo, al margen del enorme talento que tiene cada uno de ustedes y el conjunto para la danza yo no podía parar de ver valores entre todos ustedes. Valores de solidaridad, son amables los unos con los otros, se dan espacios, no hay egos, se nota el amor que hay entre ustedes, la amistad y la fraternidad", dijo.

Y agregó: "Yo tengo dos hijos y muchas veces me da miedo pensar en el mundo del futuro y los veía bailar y sentía eso, y me emociono igual que La Joaqui ese compromiso que tienen con lo que hacen, me deja más tranquilo, y saben que con chicos como ustedes hay un mundo en el futuro, un mundo posible, y puede ser muy hermoso".

El respaldo a Got Talent estuvo en el público, tanto en la audiencia como en las redes. Pero esto recién empieza y es probable que, otra vez, Telefe logre conseguir quedarse con el primetime con un reality que quede en la memoria de los espectadores por el entretenimiento y los momentos emotivos que brinda.