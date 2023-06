Llegó recién “follado” e inspirado por los más jóvenes: las revelaciones sexuales de Fito Páez

Fito Páez es uno de los artistas argentinos más vigentes desde los inicios de su carrera. Es decir, desde1979 hasta la actualidad nunca dejó de estar presente. Una de las cosas que lo ayudó a seguir vigente fue acercarse a los jóvenes. Tal es así, que en las últimas horas llegó a una entrevista en España y desorientó al conductor al revelarle que había llegado “recién follado”.

El ciclo de entrevistas que realiza David Broncano en “La Resistencia” es uno de los programas extranjeros a los que más argentinos han ido y han revelado secretos de su vida artística y personal. Este es el caso de Fito Páez, quien estuvo presente en las últimas horas y descolocó al público con una brutal respuesta. El conductor, así como lo hace con cada invitado, le consultó cuando fue su última relación sexual. A lo que Fito contestó: “Hace minutos”.

Bronceano, sorprendido y a la vez contento, le exclamó: “¡Nadie había entrado recién follado!”. Fito, ni lento ni perezoso, contestó: “Y muy bien follado”. Su revelación causó revuelo en las redes sociales, ya que si bien el cantante está junto a su novia en España, en las últimas horas Fabi Cantilo compartió una imagen de los tres en la cama. Fiel al estilo Lali, ¿mejor que dos son tres?

Otra de las conversaciones que tuvo en ídolo argentino con el conductor, respecta a los lugares en donde ha tenido relaciones sexuales. “¿Has follado en un baño de discapacitados?”, le consultó Broncano. A lo que Fito, entre risas y recuerdos respondió. “En cualquier lado. En un baño de discapacitados de Verona he tenido”.

En la misma línea de generosidad y risas, el periodista le consultó respecto a su relación con los artistas más jóvenes de Argentina, quienes además de estar rompiéndola en todo el mundo, también fueron invitados en varias ocasiones al programa.

Algo que llamó la atención de Broncano, es la fusión que realizó Fito con artistas jóvenes, ya que le impactó que distintas generaciones y de distintos estilos musicales se unieran para armar algo en conjunto. Sin embargo, y gracias al respeto que demostró tener con la nueva generación, el creador del “Amor después del amor” reivindicó la importancia de tener buena onda con los colegas.

“En argentina es un muy buen momento de la música. Ya no pasa como antes que el rockero tenía guerra con el tanguero. Nosotros hoy tocamos y nos juntamos a grabar. A mi no me importa la edad que tengas ni el género que hagas. Simplemente vamos a juntarnos a grabar. Ellos han venido con total relajo y nos hemos vinculado maravillosamente. En mi disco están Lali, Nicki Nicole, Catriel y Nathy Peluso”, afirmó Fito, quien sin dudas fue, es y será un gran referente como músico y colega.