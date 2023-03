"¡Llevame al médico!": Sofía Calzetti habló del miedo a la muerte del Kun Agüero

La despedida del fútbol de Sergio Kun Agüero llegó de forma imprevista el 30 de octubre de 2021, cuando sintió un fuerte dolor en el pecho que lo alejó de las canchas profesionales hasta el momento. Todas las decisiones difíciles que tuvo que tomar el entonces delantero del Barcelona FC, las tomó acompañado de su familia y de su pareja, Sofía Calzetti, quien habló de ataques de pánico y miedo a la muerte durante aquellas jornadas tan tristes en su carrera.

Durante una entrevista con Infobae, la mujer de 26 años contó cómo fue el momento en el cual se enteraron de la arritmia que lo marginaría de la práctica deportiva y aseguró que siente "angustia en el pecho" al recordar la imagen de él y su mamá "que casi se muere, pobre", ya que "fue súper fuerte el momento".

"El médico le dijo: 'mirá, yo si fueras mi hijo, te recomendaría que no juegues más. Yo te puedo hacer todo tipo de estudios, pero puedo llegar a ver hasta cierto nivel, nunca voy a ver la exigencia que vos podés tener en la cancha, y con las emociones y con todo. Puede dar todo ok, pero en ese momento", recordó Calzetti. "Aparte él ya tiene su carrera super armada, le dijo 'mirá, yo no me arriesgaría'", agregó sobre el diagnóstico que recibió el ex Independiente.

Sofía afirmó que "al principio fue duro" y que ella intentó "tener mucha tranquilidad". "Él quedó tocado, no sé si se podría decir ataques de pánico, porque no sé la definición exacta", describió, sobre las repercusiones psicológicas que llegaron después del retiro en la vida de Agüero.

"Me acuerdo de una vez que nos fuimos a Andorra, al tiempito que a él le pasó esto, como para despejar y estar tranquilos, y vimos una serie donde termina muriendo una persona con el 'pip, pip'", relató Calzetti en referencia al ruido de la máquina cuando deja de registrar actividad cardíaca. "Y él ve eso y como que le empieza a agarrar (algo) y me decía tipo 'gordi, ¿vos ves el celular en verde?'. Y yo 'no, amor,'. como intentando tranquilizarlo. Tenía miedo", remarcó.

Aunque esa no fue la única anécdota que expone lo duro que fue para el ex Manchester City tener que afrontar su cardiopatía. La modelo también contó una situación en la que el pánico se presentó de forma aún más evidente.

"Me pasó una vez en Buenos Aires, que a las cinco de la mañana se levantó gritándome: 'Llevame al médico', yo salto de la cama metiéndome los lentes de contacto para manejar y pensando '¿dónde carajo lo llevo?'. No sabía para dónde arrancar, y no es que es una persona cualquiera que la podés llevar", explicó la pareja del Kun, con una reflexión que bien podría ser sobre la notoriedad de su novio, como también de su complejidad médica.

Calzetti detalló que tras llamar a su padre y que éste no atendiera, se comunicó con el representante del futbolista (Hernán Reguera), "que es lo más" porque estaban "medio desconcertados", y que fue entonces que Agüero llamó a su médico y logró comunicarse con él. "Lo atendió y lo tranquilizó. Y me hacía contar a mí las pulsaciones", indicó Sofía.

El relato de la pareja del Kun expuso el miedo de un futbolista espléndido que tuvo que terminar su carrera forzadamente a los 33 años, cuando aún le quedaban buenos años de actividad.

La decisión la comunicó el 15 de diciembre de 2021 en el estadio del Barcelona, el Camp Nou. "Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz por la decisión que tomé. Lo primero es mi salud", dijo en aquella oportunidad el Kun.

"Hice lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas", se lamentó aquella tarde en la que informó que no iba a jugar más de forma profesional. "No fue fácil, lo venía procesando desde que me lo dijeron. Cuando me llamaron para confirmarme que era definitivo, tardé unos días más en procesarlo", reconoció.