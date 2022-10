¡Llora Icardi! La nueva vida de Wanda en Estambul: tenencia compartida y casas separadas

La polémica y escandalosa vida de Wanda Nara cada vez está más mediatizada. No solo por sus entrevistas, comentarios y revelaciones, si no también porque su entorno, más precisamente su ex pareja y padre de sus dos hijas Mauro Icardi, habla sobre ella sin parar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La semana pasada el futbolista realizó un vivo en su cuenta de Instagram que enfureció a la empresaria, ya que volvió a confirmar que para él siguen estando en pareja, y aprovecho a meter en el medio del problema a sus hijos. Tal es así, que mientras él hablaba sobre los rumores de la relación entre Wanda y L-Gante, su hijo mayor Valentino, lo trató de payaso en sus historias de IG.

Luego de toda esta polémica, el fin de semana se filtró una foto en donde se ve a Wanda y al cantante de 420 dándose un beso. Todo esto en el contexto del videoclip que sacó Elian, donde la modelo aparenta ser su novia y se los ve muy acaramelados. A raíz de ésta situación, el periodista Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live como está actualmente Icardi y como es su postura frente a éste episodio.

"Salió a la luz una foto de L-Gante con Wanda Nara. Me dijeron que el que ya no sabe más qué hacer es Icardi. Antes de su vivo de la semana pasada, yo te conté que estaba furioso con todo esto, después él mismo lo confirmó y ahora está mucho peor. Me acaban de enviar un mensaje mientras estoy al aire sobre esto y es impresionante”, comenzó relatando el periodista. Además, reveló que supuestamente Icardi le pedía a Wanda que vuelva a Turquía y "termine con ésta farsa".

"Me contaron que, hace un rato, Icardi habría llamado a Wanda para pedirle explicaciones, para exigirle que vuelva ya a Turquía y que termine con esta farsa mediática. Esos serían los dos puntos que tocó Icardi en esa conversación. Es todo en un clima hostil el que vive la ex pareja”. Como si esto fuese poco, quien también es parte de toda ésta polémica es la madre de las Nara, Nora Colosimo, quien se encuentra haciéndose cargo de sus 5 nietos en Estambul.

Mientras transcurría el vivo de IG de Mauro, en donde se vieron perjudicados los menores de edad, Nora dejó de seguir a Wanda en sus cuenta de Instagram. Es por ésto, que el fin de semana la investigadora de ¿Quién es la Mascara? fue consultada por el tema y expresó: “Cada uno, obviamente, tiene su parecer. Yo soy sagitariana y voy con la mía a muerte. Se habrá confundido, supongo". ¿Será que su única aliada familiar es Zaira?

Por último, Wanda fue consultada con respecto a los dichos de Mauro sobre el vínculo que los une, y afirmó que además de que ahora están separados, puede que un futuro se "haga el divorcio". Sin embargo la mediática afirmó que ella sigue siendo la única representante de Mauro. Es por esto y por sus hijos, que la famosa inició su vuelta a Estambul, país en el que el delantero está jugando en Galatasaray.