¡Lloran las rosas! Gustavo López atacó a Francella por su clásico festejo tras el triunfo de Racing contra Independiente

En la noche del sábado, Independiente y Racing protagonizaron un nuevo Clásico de Avellaneda en la cancha del rojo. Con goles de Gabriel Hauche y de Enzo Copetti, la Academia ganó por 2 a 1 y desnudó la crisis deportiva e institucional de su eterno rival. Los hinchas silbaron a la comisión directiva liderada por Hugo Moyano y también apuntaron contra varios de los jugadores del plantel que cosecharon un triunfo, cuatro empates y dos derrotas en lo que va del torneo local.

Pero el triunfo de Racing también sirvió para sacar a la luz otras dos cuestiones extrafutbolísticas. Por un lado, el director técnico académico, Fernando Gago, quien fue muy cuestionado y hoy es la cabeza del único equipo invicto del campeonato, blanqueó a su nuevo amor en redes sociales. Con emojis de un corazón celeste y otro blanco, Gago publicó una foto junto a Verónica Laffitte, su nuevo novia, tras su conflictiva separación con Gisela Dulko. Toda una demostración de amor.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otra parte, tras la victoria de Racing contra Independiente, un periodista deportivo se indignó, de manera insólita, por la celebración de un famoso hincha. ¿Qué pasó? Desde hace años, cuando La Academia vence a su clásico rival, las redes sociales y los chats de WhatsApp se llenan de una escena de la película Extermineitors 4, en la que Guillermo Francella dice, feliz y canchero: “Hermosa mañana, ¿verdad?”.

La cuestión es que con el paso de los años ese video se convirtió en un meme y con la obtención de torneos por parte de Racing en los últimos años, Francella fue perfeccionándolo. Primero reeditó la escena cuando La Academia se consagró campeón en 2019, de la mano de Lisandro López, en el campeonato y en el Trofeo de Campeones. Ahora, tras una nueva victoria en el estadio de Independiente, el actor volvió a grabar esa escena y a la famosa frase le agregó algunas más como “lo que fue esta vez... Lo que fue esta vez... ¡Pac!”, para burlarse del rojo.

Eso no le gustó nada a Gustavo López que, en el pase radial con Paulo Vilouta, criticó con ferocidad al actor. “Escuchaba en el auto una muy buena energía racinguista hoy a la mañana”, comenzó diciendo el comentarista, en referencia a la alegría de varios des sus colegas. Y luego de que todos los presentes le contestaran que era así, arremetió: “Faltaba Francella y estaban todos”. Fue entonces que ocurrió el ataque de López.

Cuando uno de sus compañeros de la mesa dijo sobre el cómico: “Me parece simpático Guillermo”, Gustavo salió con los tapones de punta. “Me parece una boludez lo que hace”, lanzó, con tono amargo. Y continuó con las críticas: “Ya es un hombre grande para hacer esas cosas… muestra la casa, que tiene un parque grande. Yo trato de hacer los videos, los hago en un rinconcito, para no mostrarle a la gente que tengo una casa grande, y él muestra el parque”.

Tras el enojo de López, en las redes sociales le dedicaron una catarata de tuits y posteos. La mayoría hechos por los hinchas de Racing que aseguraron que el comentarista es hincha de Independiente. “Qué problema había que francella tenga patio no? No da más de envidioso el govir de GL”; “Cuando ya me estaba cansando del meme de francella apareció este hipercog… a ponerlo en valor, ojalá tengamos una calle que se llame Meme de Francella”; “Jajaja pero Gustavo te metiste con Ibai y besaste la lona. Ahora con Francella???”; “No se si está lloviendo o son las lágrimas de Gustavo López…”; y “Si pierde Independiente y Gustavo Lopez está triste, el mundo es un poquito más feliz”, entre muchos otros.