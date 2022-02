"Lo arreglamos a los guantes o a los tiros": la violenta discusión entre El Dipy y Samid

David Adrián Martínez, mejor conocido como El Dipy, tiene pocas pulgas. O, al menos, así se dejó ver en las redes sociales, luego de que Alberto Samid le recriminara una opinión que el cantante dio sobre Juan Domingo Perón. “Este burro analfabeto que no conoce absolutamente nada de la historia argentina debería lavarse la boca antes de opinar de Perón”, escribió el ex vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires sobre el músico.

Rápido de reflejos, el cumbiero abrió sus redes sociales y le respondió sin piedad a Samid: “¡Hola Alberto! Este burro analfabeto vive libre y vos estás con una tobillera electrónica ¡Besos bebe!”, Recordemos que al amante de la carne se le concedió la prisión domiciliaria con uso de tobillera electrónica, por los problemas de salud que padece, por la causa que lo investiga por asociación ilícita y evasión impositiva multimillonaria al Estado.

El empresario estuvo un tiempo en la cárcel de Marcos Paz, pero a raíz de sus afecciones cardíacas, hipertensión, diabetes y un severo cuadro de estrés, se le concedió la prisión domiciliaria. Pero por la contundente respuesta del Dipy, la presión de Samid escaló hasta las nubles y la discusión entre ambos se tornó cada vez más violenta. “Burro, preparate porque cuando te encuentre, esto lo vamos a arreglar de hombre a hombre”, disparó.

Ante esto, el músico contraatacó: "Si lo dejan salir de la prisión domiciliaria, me voy hasta su casa en Ramos (Mejía), ahí en avenida de Mayo, y lo arreglamos. Lo arreglamos como quiera. A los guantes o a los tiros. Usted elige. Beso, ‘tobillín’”.Lejos de retroceder, Samid se definió como un "preso político" y acusó al macrismo por estar detenido. “Che, burro, ¿sabes por qué tengo tobillera? Porque me metieron en cana los delincuentes que vos defendés", explicó, en obvia referencia a la fiel militancia política de Dipy por Mauricio Macri y demás dirigentes del PRO.

Y agregó: "Solo porque me la pasé 40 años vendiendo carne barata ¡Les jodía que los sectores mas humildes puedan comer carne!”. A lo que el Dipy, contestó: “No sabia que ´EVASIÓN´ se le llamaba a la carne barata para gente humilde. Encima te tuvimos que pagar todos la vuelta en avión de Belice porque te hiciste el chapo Guzmán y te salió para el c...Siguiente pregunta…”.

Pero como Samid dejó de responderle, El Dipy siguió con su feroz ofensiva 2.0: “¿Qué pasó, Alberto, que no contestas? Dale, cuatrero. Decime dónde. Bue. Yo también te pregunto eso. En tu casa porque no podés salir. Daleee”. El ex vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires tardó una hora, pero finalmente reapareció al enterarse que el cantante iba a ser entrevistado por La Nación+: “Ahora éste burro analfabeto va a hablar mal de Perón al canal Macri. Y el sirviente de Macri lo recibe y da como verdad cierta todas las pelotudeces que dice ¿Qué esperan los diputados y los senadores peronistas para salir a bancar a Perón de las barbaridades que dice este burro?”, manifestó.

Y como era des esperarse, El Dipy volvió a la carga con una nueva réplica: “¡Cómo no voy a hablar de Perón si en 1938, dejó que hagan un acto nazi en el Luna Park y tenía una amante de 14 años, Alberto!”. Cabe recordar que El Dipy cobró gran popularidad el año pasado gracias a sus palabras destiladas de odio contra la función pública. Desde su cuenta de Twitter e Instagram, fue despiadado con los representantes del Gobierno Nacional.

Por ejemplo, el crimen de Roberto Sabo, el kiosquero de 48 años asesinado por una pareja de delincuentes de al menos tres disparos a quemarropa en su comercio de Ramos Mejía, lo enfureció a tal punto, que arremetió contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y denunció un supuesto apriete luego de repudiarlo en las redes sociales. “Ya mismo hay que sacar a p@tadas en el 0rt0 a espinoza de la matanza. Fin”, sostuvo en su cuenta de Twitter.

Fue tal la repercusión que tuvieron sus mensajes que, al parecer, recibió mensajes intimidatorios por privado, provenientes de gente de Espinoza. O al menos, eso denunció. Aunque evitó hacer públicos dichos mensajes. "La Matanza no avanzó nunca. Hoy fue el kiosquero. A 20 metros de ese lugar, mientras hacían una nota, estaban choreando. La gente no tiene agua potable, se inunda, no tiene laburo, no come, vive en la miseria”, insistió.

Y finalizó: “Cualquier partido que me necesite para sacar al peronismo de mi partido, La Matanza, ahí voy a estar. Gratis, sin cobrar ni un peso, porque lo hago por mi pueblo y por mi patria. No lo hago para llenarme los bolsillos”. En julio del año pasado, el propio Dipy había anticipado que “por ahora” no estaba listo para introducirse en la carrera electoral, por no sentirse convencido por nadie. Pero se ve que el crimen del kiosquero le abrió los ojos.

Durante los primeros meses del 2021, se presentó como un fuerte opositor e incluso, su nombre circuló durante el cierre de listas como candidato a concejal en La Matanza por el espacio que encabezaba el radical Facundo Manes. El hecho de que se bajara como candidato causó sorpresa, ya que el artista se había mostrado cerca del ex presidente Mauricio Macri, con quien incluso se reunió, en junio y había intercambiado mensajes con Patricia Bullrich, presidente del PRO.

Había sido a principios de julio del año pasado cuando el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, confirmó el ofrecimiento formal de candidatura al cantante de cumbia por el distrito bonaerense de La Matanza. La decisión iba en línea con el pensamiento de Macri, que ya había adelantado que quería como candidatos para estas elecciones 2021 a figuras mediáticas que no estuvieran involucradas en el mundo de la política partidaria.